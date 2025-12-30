Beyoncé alcanza fortuna de mil millones de dólares; es la tercera mejor pagada del mundo

GENERANDO AUDIO...

Beyoncé alcanza fortuna de mil millones de dólares. Foto: Getty

Como lo afirmó Forbes este lunes, Beyoncé alcanzó el estatus de multimillonaria, convirtiéndose en la quinta cantante en alcanzar este nivel de fortuna gracias al control de los derechos de sus álbumes.

De acuerdo con la publicación, Beyoncé atraviesa una lucrativa racha que, además de convertirla en una de las más imponentes figuras del pop mundial, le concedió el pase al club de los que tienen un patrimonio de más de mil millones de dólares. Así, la cantante se une a un selecto grupo en el que se encuentra su esposo, Jay-Z, así como Taylor Swift, Rihanna Bruce Springsteen y más.

Beyoncé alcanzó mil millones gracias a su gira y nueva producción

La ganadora de 35 premios Grammy, vendió cerca de 600 millones de boletería con su aclamada gira mundial “Renaissance” en 2023. Asimismo, con su producción country “Cowboy Carter”, que ganó el Grammy a álbum del año, recaudó más de 400 millones de dólares, el más lucrativo para una solista en 2025.

Juntando estos ingresos con lo proveniente de su catálogo musical y otros acuerdos, Forbes estimó que Beyoncé acumuló 148 millones de dólares en 2025, convirtiéndola en la tercera música mejor pagada del mundo. Sin embargo, no se ofreció un estimado de la totalidad de su fortuna.

