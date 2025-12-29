¡Tenemos el primer tráiler de la nueva temporada de “Malcolm del de en medio”; ¿cuándo se estrena?

GENERANDO AUDIO...

La reunión se hace luego de 19 años. Foto: Getty Images/Archivo

“Malcolm el de en medio” está de regreso oficialmente, luego de que este lunes 29 de diciembre se estrenó el primer tráiler de la nueva temporada, con Frankie Muniz como el protagonista principal.

En el avance de “Malcolm In The Middle: Life’s Still Unfair” muestra al icónico protagonista, junto a su hija, preparándose para reencontrarse con su peculiar familia.

Tras su publicación, “Malcolm el de en medio” se ha vuelto tendencia en redes sociales. A continuación, el tráiler y recuerda, “una vez que empiezas, no puedes interrumpirlas”, diría Hal.

¿De qué trata el revival de “Malcolm el de en medio”?

Luego de 19 años, volvemos a encontrarnos con Malcolm Wilkerson, ahora adulto, quien ha vivido tranquilamente al aislarse de su peculiar familia por más de una década, citándolo: “no veo fallas en su lógica”.

Sin embargo, debido a la celebración del 40 aniversario de bodas de sus padres, Lois y Hal, quienes exigen su presencia para la fiesta, tendrá que volver a lidiar con sus parientes.

Si bien, no se trata de una nueva serie tal cual, este revival, como mencionó Hulu en el lanzamiento del tráiler, es un evento especial dividido en cuatro partes.

¿Cuándo y dónde ver el regreso de “Malcolm el de en medio”?

El estreno de “Malcolm In The Middle: Life’s Still Unfair” está programado para el próximo 10 de abril de 2026.

La reunión de los Wilkerson será transmitida a través de Hulu y Disney+, plataforma donde actualmente se pueden ver las temporadas anteriores que, originalmente, se transmitieron desde enero del 2000 hasta mayo de 2006.

¿Qué actores del elenco original regresan?

Casi todo el elenco principal vuelve para este esperado regreso. Entre los actores confirmados se encuentran:

Frankie Muniz, como Malcolm, quien no podía faltar

Jane Kaczmarek, como Lois, su amorosa y estricta madre (también la han llamado “Consuelo”)

Bryan Cranston, como Hal, papá y patinador de élite

Christopher Kennedy Masterson, como Francis, el hermano mayor y ejemplo a seguir

Justin Berfield, como Reese, el hermano más explosivo de Malcolm

Emy Coligado, como Piama, esposa de Francis, la única que ha podido con él

¿Y Dewey? No, no se lo comieron los gatos. Erik Per Sullivan, quien dio vida al hermano menor de Malcolm, desde hace tiempo se alejó de la actuación para dedicarse a sus estudios universitarios.

Es Caleb Ellsworth-Clark quien da vida a Dewey, el genio musical de la familia, en el regreso de “Malcolm el de en medio”.

