Daniel Curtis-Lee, actor que dio vida a “Cookie” en “Manual de supervivencia escolar de Ned“, respondió a la Patrulla Espiritual, luego de que esta organización mexicana de rehabilitación y rescate ofreciera su apoyo a Tylor Chase, exactor de Nickelodeon que enfrenta problemas de adicciones y salud mental.

El pasado 26 de diciembre, Jesús Ignacio Osuna, “El Chiquilín“, líder de la Patrulla Espiritual de Tijuana, publicó un video en redes sociales donde destacó que estaba dispuesta a brindar ayuda a Chase en México.

Daniel Curtis-Lee “Cookie” responde al llamado de la Patrulla Espiritual

Tras dicho mensaje, Daniel Curtis-Lee respondió a la Patrulla Espiritual a través de un video en TikTok, en el que el actor habló en perfecto español y reconoció el interés mostrado desde México por la situación de Tylor Chase.

Curtis-Lee destacó que si bien valora la intención de las personas para que Chase reciba tratamiento, el sistema de atención a las adicciones y la salud mental en Estados Unidos (EE.UU.) es muy distinto al que se maneja en México, por lo que algunas propuestas no pueden aplicarse de la misma manera.

Subrayó que, en su país, muchos procesos dependen de decisiones voluntarias, tanto del paciente como de su familia, y de protocolos médicos específicos. Por lo que, aunque a él le gustaría llevarlo a Tijuana, esa decisión no depende de él.

“Si pudiera llevarlo personalmente, lo haría”. Daniel Curtis Lee, actor

Por otra parte, “Cookie” explicó que Tylor Chase ya logró ingresar a un tratamiento de corto plazo, lo cual consideró un paso positivo dentro de una situación compleja. No obstante, enfatizó que un proceso de rehabilitación real y sostenido requiere el consentimiento del propio Chase.

Finalmente, Curtis-Lee reveló que varios centros de rehabilitación en Estados Unidos han ofrecido becas para apoyar al exactor de Nickelodeon, aunque precisó que dichas opciones solo pueden concretarse si él acepta ingresar de manera voluntaria, reiterando que la presión externa no garantiza resultados duraderos.

Patrulla espiritual vuelve a responder a mensaje de “Cookie”

Tras el mensaje de Curtis-Lee, “El Chiquilín” respondió nuevamente, insistiendo en que la voluntad de cambio es un factor clave, aunque defendió la intervención familiar, incluso cuando la persona afectada no está de acuerdo inicialmente.

Osuna aseguró que su equipo ya habría tenido contacto con familiares directos de Chase y reconoció que el actor se encontraba hospitalizado bajo atención temporal, aunque expresó dudas sobre la efectividad de tratamientos breves frente a un historial largo de consumo.

Al momento, no se confirmó que el exactor Nickelodeon vaya a formar parte de los “tazos dorados” de esta asociación.

¿Qué está pasando con Tylor Chase?

Durante el pasado mes de septiembre, se dio a conocer en redes sociales que Tylor Chase, quien diera vida a Martin Qwerly en “Manual de Supervivencia Escolar de Ned“, se encontraba viviendo en situación de calle en California, EE.UU.

Usuarios crearon una petición de recaudación de fondos a favor del exactor; sin embargo, su madre aclaró que la estrella de Nickelodeon no es capaz de manejar dinero ni medicamentos, por lo que dicha iniciativa podría ser contraproducente.

Casi dos meses más tarde, usuarios volvieron a compartir imágenes de Tylor Chase viviendo en las calles californianas, mostrando un aspecto desmejorado, encendiendo las alertas una vez más.

Joseph Mendez Jr., padre de Chase informó al diario The Daily Mail que Tylor fue diagnosticado con trastorno bipolar y esquizofrenia. También se ha dado a conocer que Chase se ha negado a recibir ayuda.

Cabe destacar que el propio Daniel Curtis Lee lo llevó a comer pizza y lo llevó a una habitación de hotel; sin embargo, abandonó el lugar sin avisar y dejó severamente dañada la habitación de hotel donde había sido hospedado.

