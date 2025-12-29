Yolanda Andrade desmiente, por segunda vez, rumores sobre su secuestro

GENERANDO AUDIO...

La conductora difundió un video para desmentir los rumores. Foto: Getty Images

Yolanda Andrade aclaró, por segunda vez, que ni su cuñado, Sergio Araiza, ni su hermana, Marilé Andrade, la han secuestrado, luego de que en días recientes circularan rumores que señalaban a su familia de mantenerla privada de la libertad y de controlar su dinero.

Fue a través de un video publicado en su cuenta de Instagram donde la conductora volvió a desmentir estas versiones, mismas que habían generado fuertes críticas contra sus familiares en redes sociales y algunos medios.

Yolanda Andrade vuelve a desmentir que esté secuestrada

De acuerdo con los rumores, Sergio Araiza y Marilé Andrade no solo la tendrían secuestrada, sino que además controlarían tanto sus recursos económicos como su tratamiento médico.

Sin embargo, en la grabación difundida durante la noche del domingo y los primeros minutos de este lunes 29 de diciembre, Yolanda Andrade aparece junto a su cuñado, mientras su hermana graba el momento, para dejar en claro que dichas versiones son falsas.

En el clip, la conductora aseguró que mantiene una buena relación con la pareja de su hermana y negó que ellos decidan sobre su dinero o los medicamentos que consume.

Por su parte, Sergio Araiza pidió a los medios y usuarios que han difundido esta información que dejen de publicar mentiras, además de reconocer que la familia Andrade es muy unida y agradecer formar parte de ella.

Al final del clip, Yolanda Andrade aprovechó el momento para desear a sus seguidores un feliz Año Nuevo.

“El próximo año vamos a disfrutarlo como se pueda”, resaltó la también actriz.

Yolanda Andrade padece esclerosis lateral amiotrófica

La conductora sorprendió a sus seguidores el viernes pasado tras publicar un video en el que reveló que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le ha provocado complicaciones para moverse, hablar y caminar.

“Han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, mi familia y mis seres queridos. Quizás les parezca raro este video; tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que tiene esta enfermedad”. Yolanda Andrade, conductora

Añadió que los síntomas pueden variar de un día a otro.

“A veces estás bien, a veces estás mal, muy mal: no puedes moverte, caminar ni hablar; son muchas cosas”, señaló.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

De acuerdo con la Clínica Mayo, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Provoca la pérdida progresiva del control muscular y empeora con el tiempo.

Los síntomas pueden variar de una persona a otra, pero suelen incluir:

Dificultad para caminar o realizar actividades diarias

Tropezones y caídas

Debilidad en piernas, pies o tobillos

Falta de fuerza o torpeza en las manos

Problemas para hablar o tragar

Calambres musculares y espasmos en brazos, hombros o lengua

Episodios de llanto, risa o bostezos intempestivos

Cambios en el pensamiento o el comportamiento

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.