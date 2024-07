Billie Eilish está en México para celebrar con fans el éxito de su disco “Hit Me Hard and Soft”

Billie Eilish llegó a la Ciudad de México. Foto: Uno TV

Billie Eilish llegó a la Ciudad de México con el fin de agradecer el éxito de su último disco “Hit Me Hard and Soft” y para pasar una tarde con un grupo de afortunados fans.

La celebración tuvo lugar en el Polyforum Siqueiros de la CDMX, donde la cantante estuvo acompañada de la rapera puertorriqueña Young Miko.

Durante el evento, Billie Eilish compartió aspectos de su carrera, su proceso de adaptación como estrella de la música, su fanatismo por los Beatles y los detalles detrás de la creación de su música. La cantante se mostró cercana al responder preguntas para revelar sus experiencias personales.

“Cada vez que hago algo nuevo, siento que estoy aprendiendo algo diferente y lo hago de una manera distinta. Creo que una de las partes más divertidas de hacer música es que siempre estás aprendiendo cosas y nunca llegas a dominarlo completamente. Dominas ciertas partes, pero siempre hay más por descubrir”. Billie Eilish

La cantante también habló sobre la evolución de su identidad artística: “Cuando escuché este álbum, definitivamente sentí que era más Billie que nunca. Estoy muy emocionada por eso.”

Además, Billie Eilish relató una anécdota sobre cómo reconoció a alguien solo por su postura: “Vi estos zapatos y supe por la forma en que sus pies estaban colocados que era mi favorito. Es increíble porque a veces me disfrazo y no me parezco en nada a mí misma. Eso puede ser aterrador, como si estuviera mintiendo, y también siento que me van a descubrir.”

La cantante recordó sus primeros días en la industria musical: “Cuando tenía 14 años y estaba haciendo una sesión de fotos, las cosas ya estaban sucediendo, pero pensé que sería un momento pequeño en mi vida. Luego fui de gira por primera vez y cuando regresé, fui a patinar sobre hielo con un amigo. Caminé hacia el lugar y había 15 o 14 personas rodeándome. Pensé, por supuesto, que algo estaba pasando. Me sentí como si estuviera usando un disfraz, pero era más aterrador porque sentía que estaba mintiendo y que aún así me iban a descubrir.”

Sobre el proceso de escribir “Birds of a Feather”, Billie explicó: “El proceso fue en febrero de 2023. Acababa de regresar de un viaje horrible, una de las peores vacaciones del mundo. Cuando volví a casa, tenía esta sensación intensa de… casi como bombas de amor. Comenzamos a escribirla con Phineas y le dimos un pequeño giro. Básicamente escribimos una canción sobre bucear, que es como una canción de amor pero también sobre morir”.

“La escuché varias veces y sentía que algo estaba mal. Recuerdo que la última vez que estuve aquí, trataba de resolverlo en la computadora en la parte trasera del coche. Finalmente, quitamos todas las cosas innecesarias que habíamos añadido y volvimos a la versión original, que resultó ser tan buena como debía ser. A veces, sobrepiensas las cosas y te das cuenta de que no era necesario. Al final, me volví a enamorar de la canción”. Billie Eilish

Billie estuvo cerca del público mexicano y prometió regresar pronto para presentar en vivo las canciones de su último disco.

“México me ha mostrado amor y apoyo a lo largo de los años. He tenido tantos buenos recuerdos aquí y no puedo esperar para volver y hacer una gira nuevamente.” Billie Eilish

Esta visita a México ha reforzado el vínculo especial que tiene con sus fans en el país, quienes sin duda esperan con ansias su próxima visita.