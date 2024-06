Mario Bezares estará en “La casa de los famosos México”; su esposa lo defiende y desmiente nexos con el narco

Brenda Bezares y Mario Bezares. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Breda Bezares habló sobre el paso de su esposo, Mario Bezares, como integrante de “La casa de los famosos México” en su segunda edición. La famosa aseguró que ésta será la oportunidad de que el conductor se limpie de las etiquetas que le han puesto luego del homicidio de Paco Stanley.

“Lo van a conocer en verdad como es, es un tipazo. Van a conocer al papá, van a conocer al hombre maravilloso, es la oportunidad de que él se quite todas las etiquetas que le han puesto”.

Además, desmintió que su esposo hubiera tenido una relación con el narcotráfico, como se especuló tras el homicidio de Stanley y en la serie que retrata el caso mediático de los 90. Brenda Bezares aseguró que, de ser ciertos los señalamientos, ya les hubiera pasado algo.

“Tengo 32 años de casada, ¿tú crees que yo me quedaría con una persona que haya tenido nexos? ¿Tú crees que en 32 años de estar juntos no nos hubiera pasado algo? Hay que tener, nada más, dos deditos de frente para saber que si estuviéramos en algo turbio o malo, ya nos hubiera pasado algo”.

La esposa de Mario Bezares, señalado por su supuesta participación en el homicidio de Paco Stanley, adelantó que espera que exista una sanción como resultado de la demanda que interpusieron contra la serie que recuerda la muerte del conductor.

“Ahora tiene que haber una sanción y una multa. Obviamente, no depende de mí, eso lo dirá la ley, eso lo dirá un juez y no me importa el tiempo que me tenga que tardar, ni las puertas que tenga que tocar, porque dicen es que se tarda mucho, no me importa”.

Además, Brenda Bezares destacó que algo que no puede olvidar es el sufrimiento que les han causado a sus hijos, quienes enfrentan los señalamientos contra su padre.

“Lo que yo no voy a olvidar es el hecho de todas las lágrimas de mis hijos, el verlos llorar ahora de adultos y ver lo que están pasando, y que hablen mentiras, y que hablen con amarillismo. Es como si tuvieras una herida y ya está sanando, está cerrando y de repente le vuelves a dar otro repasón con todo esto”.