Charlize Theron ofrece un mensaje de paz en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Charlize Theron

Charlize Theron leyó mensaje de paz en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 este viernes en la Ceremonia de Apertura desde Italia. La actriz escogió un texto de Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica que luchó contra el apartheid.

Theron, que es la Embajadora de Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU), levantó la voz en la inauguración de la justa olímpica.

“La paz no es solo la ausencia de conflicto. Es la creación de un entorno donde todos puedan prosperar, sin importar raza, color, credo, religión, género, clase, casta o cualquier otra diferencia social”, mencionó la actriz.

Charlize Theron en la Ceremonia de Apertura.

Y agregó:

“Permitamos que estos juegos sean más que sólo deportes, que sean un recuerdo de nuestra humanidad, del respeto los unos por los otros, una llamada que resuene en todo el mundo”. Charlize Theron, actriz

Charlize Theron dando su mensaje de paz.

Con un vestido de gala negro, Charlize Theron pronunció el poderoso discurso en el Estadio Olímpico de Milán San Siro.

Milano Cortina 2026.

Durante el espectáculo se iluminó el piso del recinto con la figura de una paloma blanca.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 tendrán lugar hasta el 22 de febrero y podrás seguirlos en directo por Claro Sports.

Donovan Carrillo (patinaje artístico), Regina Martínez y Allan Corona (esquí de fondo), además de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola (esquí alpino) son los cinco mexicanos que competirán en Milano Cortina 2026, lucieron la llamada colección “La piel en el viento”.