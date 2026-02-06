¡Poderosa! Así entonó Laura Pausini el himno de Italia en la inauguración de Milano Cortina 2026: video

GENERANDO AUDIO...

Laura Pausini brilla en inauguración de Milano Cortina 2026 | Foto: Reuters

Laura Pausini, cantante italiana de 51 años, fue la encargada de interpretar “Il Canto degli Italiani“, el himno nacional italiano, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Vestida con un elegante vestido negro, y acompañada de un coro italiano, la responsable de éxitos como “En cambio no” volvió a casa y se llevó los aplausos desde el Estadio San Siro de Milán, Italia.

La épica interpretación del himno de Italia de Laura Pausini

Meses antes de que llegara la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, se anunció la presencia de Laura Pausini en el evento. Aun así, su interpretación del himno de Italia cayó como copo de nieve, por sorpresa.

Después de que decenas de intérpretes formaran la bandera de Italia con sus atuendos diseñados por el fallecido Giorgio Armani, la cantante italiana apareció en el centro del escenario con la mano en el pecho.

Imagen: Reuters

Bajo la mirada atenta de Sergio Mattarella, presidente de Italia, Pausini entonó “Il Canto degli Italiani” con una intensidad poco antes suscitada en la voz de la nominada al Oscar y que solo la ocasión podría ameritar.

Al final de su entonación, la bandera italiana ondeó por todo lo alto durante la ceremonia de inauguración de los Juegos OIímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en San Siro.

Imagen: AFP

Laura Pausini es bien conocida en México por su colaboración en telenovelas; sin embargo, con su interpretación en Milano Cortina, se ganó el corazón de los italianos presentes en Milán.

“Un momento especial de conexión mientras el himno nacional italiano resuena en ambas ciudades anfitrionas”, destacó la cuenta oficial de X de los Juegos Olímpicos.

Foto: AFP

Mariah Carey también deslumbra en inauguración de Milano Cortina 2026

La encargada de liderar la escena musical del evento, que durará unas tres horas, fue Mariah Carey, que emocionó al público con ‘Nel blu, dipinto di blu’ (En el cielo, pintado de azul), también conocida como ‘Volare’.

Además, la intérprete conocida por “All I want for Christmas is you” cantó “Nothing is impossible“, apelando al espíritu de superación olímpico.

La cantante estadounidense apareció en escena con un diseño blanco combinó dramatismo, sofisticación y una clara referencia al glamour clásico que define a la cantante.

Se trató de un vestido largo, de silueta ajustada, cubierto de destellos plateados que captan la luz del escenario con cada movimiento.

¿Quién es Laura Pausini?

Desde que irrumpió en la escena musical en 1993 tras ganar el Festival de Sanremo con el himno generacional “La solitudine”, Laura Pausini se ha convertido en la artista italiana más influyente del mundo, según su biografía oficial.

Con más de 70 millones de discos vendidos y una trayectoria que abarca más de tres décadas, ha logrado encabezar las listas internacionales de forma ininterrumpida, consolidándose como un ícono cultural indiscutible.

Su vitrina de trofeos es un testimonio de su impacto global. Fue la primera mujer italiana en la historia en ganar un Premio Grammy (2006), logro al que se suman cuatro Latin Grammys, un Globo de Oro y una nominación al Oscar por su tema «Io sì/Seen».

Imagen: AFP

Estos reconocimientos, junto con distinciones como el título de Comendador de la República Italiana, subrayan su estatus como una de las voces más impactantes según el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Pausini es una políglota musical, habiendo lanzado trece álbumes de estudio en italiano y español, además de interpretar temas en portugués, inglés y francés.

Su capacidad para conectar con diversas culturas la ha llevado a agotar entradas en recintos como el Madison Square Garden de Nueva York y el Olympia de París, siendo además la primera mujer en realizar una gira completa por los principales estadios de Italia.

Más allá de los escenarios, ha fungido como Embajadora de Buena Voluntad del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, ha colaborado con organizaciones como Unicef y Amnistía Internacional.

Imagen: AFP

En 2006, organizó Amiche per l’Abruzzo, el concierto femenino más grande de la historia para apoyar a las víctimas del terremoto en su país natal, recibiendo incluso el reconocimiento del exsecretario de la ONU, Kofi Annan.

Finalmente, su versatilidad la ha llevado a conquistar la pantalla chica y el cine. Ha brillado como presentadora de Eurovisión 2022 y como coach en franquicias internacionales de The Voice y The X Factor.

En 2022, presentó su película biográfica “Un Placer Conocerte“, reafirmando que, a pesar de los estadios llenos y los múltiples galardones, sigue siendo esa voz cercana y carismática que nos acompaña desde hace más de 30 años.

