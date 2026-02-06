Mariah Carey deslumbra en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: video

GENERANDO AUDIO...

Mirah Carey en Milano Cortina 2026. Foto: Reuters

La cantante estadounidense Mariah Carey deslumbró en el escenario al formar parte de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, entonando la canción conocida como “Nel blu, dipinto di blu”, del cantautor italiano Domenico Modugno, así como el tema “Nothing Is Impossible”, de la banda australiana Planetshakers.

El vestido de la diva del pop fue diseñado por Fausto Puglisi, se trató de un vestido blanco con detalles plateados y cientos de brillantes, acompañada de una boa blanca de plumas, Mariah Carey llamó la atención de todos los asistentes.

La interpretación de la cantante estadounidense mezcló parte de la música en inglés e italiano en el Estadio San Siro, en Milán, Italia, este viernes 6 de febrero de 2026, durante la ceremonia inaugural de la justa deportiva invernal.

Mirah Carey. Foto: Reuters

La entonación de la llamada “reina de la Navidad” trajo un momento emotivo al evento invernal, preámbulo a la entrada de grandes personalidades entre las que se encontró Valentino Rossi conduciendo un tranvía número 26 que transportaba al presidente italiano, Sergio Mattarella, que ocupó el lugar de honor en el palco junto a la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry.

FOTO: AFP

Laura Pausini fue una de las estrellas en Milano Cortina 2026

La cantante italiana Laura Pausini de 51 años, fue la encargada de interpretar “Il Canto degli Italiani“, el himno nacional italiano, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Vestida con un elegante vestido negro, y acompañada de un coro italiano, la responsable de éxitos como “En cambio no” volvió a casa y se llevó los aplausos desde el Estadio San Siro de Milán, Italia.

Otro de los cantantes anunciado para participar en la inauguración de los juegos de invierno fue el tenor, músico y productor italiano Andrea Bocelli, quien es considerado un ícono de la cultura italiana.

¿Cuándo y dónde ver a los atletas mexicanos en Milano Cortina 2026?

Foto: AFP

México llega a los Juegos Olímpicos de Invierno con cinco atletas. Estas son las fechas en las que participaran los atletas mexicanos:

Donovan Carrillo participará en patinaje artístico el martes 10 de febrero

el martes 10 de febrero Regina Martínez participará en esquí de fondo el jueves 12 de febrero

participará en el jueves 12 de febrero Allan Corona participará en esquí de fondo el viernes 13 de febrero

participará en el viernes 13 de febrero Lasse Gaxiola participará en esquí alpino el sábado 14 y el lunes 16 de febrero

participará en el sábado 14 y el lunes 16 de febrero Sarah Schleper participará en esquí alpino el domingo 15 y miércoles 18 de febrero

¿Cuándo comenzó la actividad en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y cuándo es la clausura?

La edición 25 de la justa olímpica invernal comenzó el miércoles 4 de febrero. Inició con la actividad del curling, hockey sobre hielo, luge, salto de esquí y esquí alpino a pesar de que el primer día oficial de actividades se considera es el próximo sábado 7 de febrero.

Se espera que la ceremonia de clausura sea el próximo domingo 22 de febrero en Verona.

