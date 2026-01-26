Calendario completo de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: fechas y horarios en México

GENERANDO AUDIO...

Los mexicanos que estarán en Milano Cortina 2026. Foto: AFP

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 están cada vez más cerca y México ya conoce a los atletas que representarán al país en la máxima justa del deporte invernal del 6 al 22 de febrero.

Italia será la sede de un evento que reunirá a los mejores exponentes del mundo en disciplinas sobre hielo y nieve, y en el que cinco deportistas mexicanos buscarán dejar huella.

La delegación nacional estará conformada por Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Lasse Gaxiola, Allan Corona y Regina Martínez, quienes competirán en patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo, disciplinas poco tradicionales para México, pero en las que el país ha logrado abrirse paso en el escenario olímpico.

Además, del 6 al 15 de marzo se celebrarán los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, también en territorio italiano, consolidando a este país como epicentro del deporte invernal durante 2026.

Calendario de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Donovan Carrillo

Donovan Carrillo buscará la gloria en Milano Cortina 2026. Foto: AFP

El nombre que más reflectores genera es el de Donovan Carrillo, quien vivirá sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno tras hacer historia en Beijing 2022. El patinador artístico mexicano se presentará el 10 de febrero en el programa corto, con inicio programado a las 11:30 horas, tiempo del Centro de México. En caso de clasificar a la final, volverá al hielo el 13 de febrero para disputar el programa libre, a las 12:00 horas.

Carrillo llega a Milano-Cortina con la mira puesta en lograr un resultado histórico para México. Durante su ciclo olímpico, el tapatío ha enfatizado que el objetivo principal será mantener la consistencia técnica, especialmente en los saltos de mayor dificultad, uno de los aspectos clave para competir al más alto nivel en el patinaje artístico internacional.

Sarah Schleper

Te contamos un poco de la trayectoria de Sarah Schleper. Foto: AFP

Por su parte, Sarah Schleper, una de las atletas con mayor experiencia en la delegación, competirá en esquí alpino. La esquiadora entrará en acción el domingo 15 de febrero en el slalom gigante femenil, con la manga 1 a las 03:00 horas y la manga 2 a las 06:30 horas, ambas en horario del Centro de México.

Posteriormente, volverá a la pista el miércoles 18 de febrero para disputar el slalom femenil, nuevamente con mangas programadas a las 03:00 y 06:30 horas.

Schleper aporta experiencia en escenarios de máxima presión, algo determinante en el esquí alpino, donde una sola manga puede definir el resultado final y cualquier error deja fuera las aspiraciones de avanzar.

Sarah Schleper compitió en seis Juegos Olímpicos de Invierno con Estados Unidos entre 1998 y 2010 y posteriormente representó a México en 2018 y 2022. Es originaria de Vail, Colorado, y cuenta con una extensa trayectoria en Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales.

Lasse Gaxiola

Lasse Gaxiola ganó el pase a Milano Cortina 2026. Foto: Comité Olímpico Nacional

En la rama varonil del esquí alpino estará Lasse Gaxiola, quien también competirá en slalom gigante y slalom. El joven atleta verá acción el sábado 14 de febrero en el slalom gigante varonil, con mangas a las 03:00 y 06:30 horas, y el lunes 16 de febrero en el slalom varonil, en los mismos horarios.

A sus 17 años, Gaxiola llega con un proceso formativo en nieve y experiencia internacional en categorías juveniles, además del reto que implica el entorno olímpico. Lasse Gaxiola, enfocado en el esquí alpino, es una de las apuestas jóvenes del equipo mexicano rumbo a Milano-Cortina.

Regina Martínez

Regina Martínez. Foto: Comité Olímpico Mexicano

En esquí de fondo (cross country), México contará con dos representantes. Regina Martínez competirá en la prueba femenil de 10 kilómetros el jueves 12 de febrero, a las 06:00 horas, tiempo del Centro de México. La atleta llega con el objetivo de completar su prueba con un desempeño sólido, enfocada en construir experiencia internacional en un circuito que exige ritmo alto desde el primer kilómetro.

Regina Martínez, médica de profesión, llega a estos Juegos con el sueño de convertirse en la doctora que hizo historia para México en el esquí de fondo.

Allan Corona

Allan Corona. Foto: Comité Olímpico Mexicano

Un día después, el viernes 13 de febrero, será el turno de Allan Corona, quien participará en el cross country varonil de 10 kilómetros, a las 04:45 horas. Corona llega con la idea de ejecutar su estrategia de carrera con orden y cerrar con un tiempo que le permita proyectar el siguiente ciclo olímpico, más allá de la participación.

Allan Corona, nacido en la Ciudad de México, ha impulsado la visibilidad del roller ski como una herramienta clave para el desarrollo de atletas de invierno en países sin nieve.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026?

En México y en 16 países de Latinoamérica, los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 podrán seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrecerá cobertura completa desde la Ceremonia de Inauguración, las competencias y la Clausura, además de contenidos especiales durante toda la justa olímpica.

