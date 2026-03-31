Cruz Martínez rompe el silencio tras denuncia de Alicia Villarreal y asegura ser inocente

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Martínez revivió la polémica. Fotos: Getty Images

El productor musical Cruz Martínez rompió el silencio tras hablar públicamente sobre el proceso legal que enfrenta tras la denuncia interpuesta por la cantante Alicia Villarreal por presunta violencia doméstica.

En un breve encuentro con medios, explicó que su postura de no dar declaraciones respondía a una estrategia legal para respetar el proceso. Sin embargo, aseguró que ahora considera necesario dar su versión de los hechos.

“Yo soy inocente. Solamente me están obligando a decir la verdad”, declaró Martínez, al tiempo que señaló que existen presiones externas que lo llevaron a romper el silencio.

Cruz Martínez niega ser prófugo y rechaza acusaciones

De acuerdo con el cantante, estas versiones que ya tienen más de un año, no tienen sustento y afectan directamente su imagen pública, por lo que su equipo legal ya trabaja para atenderlas. Incluso advirtió que quienes han difundido esta información podrían enfrentar consecuencias legales.

“Cuando uno declara cosas fuertes, hay consecuencias. El mismo licenciado admitió que la información vino de su cliente; ahí están amarrados los dos”. Cruz Martínez, productor

Durante sus declaraciones, Martínez también afirmó que cuenta con pruebas que podrían influir en el rumbo del caso. De acuerdo con el productor, este material ya está en manos de sus abogados, junto con otras imágenes que permitirían entender mejor el contexto de los hechos y la participación de terceros.

Otro de los puntos que abordó fue la defensa de Alicia Villarreal, la cual puso en duda al afirmar que varios abogados han abandonado el caso con el paso del tiempo. Aunado a ello, destacó que quien usó tráfico de influencias fue su la cantante

“Fueron varios abogados los que decidieron retirarse. Por algo se fueron… algo vieron o escucharon”, comentó.

Finalmente, aseguró que desde marzo de 2025 se ha sometido a diversas pruebas periciales para demostrar su integridad, aunque expresó inconformidad al señalar que estos estudios no fueron considerados adecuadamente en la investigación inicial.

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