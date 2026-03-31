“The Bluff”, la película de piratas que afianza a Priyanka Chopra como la nueva ‘action hero’ del cine

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Priyanka Chopra y Karl Urban protagonizan “The Bluff” | Foto: Prime Video

Frank E. Flowers, cineasta oriundo de las Islas Caimán, fue el encargado de dirigir “The Bluff” (“El Engaño”), una cinta que revive el subgénero de los bucaneros para redefinir el cine acción en el Caribe. En entrevista con Unotv.com, habló del paraíso detrás de la película que está disponible en Amazon Prime Video.

Durante una charla exclusiva, el cineasta profundizó en las raíces personales que dieron vida a este proyecto, destacando la participación estelar de la actriz Priyanka Chopra Jonas, quien continúa posicionándose como una serie candidata a la nueva “action hero” del cine.

Priyanka Chopra Jonas: La nueva heroína de acción

“The Bluff” cuenta con el rol protagónico de Priyanka Chopra Jonas, quien interpreta a una guerrera pirata con matices sumamente complejos y profundos. Por esta razón, el cineasta reconoció su trabajo.

“Priyanka es una de las personas más increíbles, trabajadoras, reflexivas y audaces que trabajan en nuestro negocio actualmente”. Frank E. Flowers

Imagen: Amazon Prime Video

El director también elogió la capacidad de la actriz para equilibrar la fuerza de una combatiente con la sensibilidad de una madre y la inteligencia de una estratega.

Para Flowers, la protagonista posee una trayectoria en Hollywood y Bollywood sin paralelo, lo que le permitió elevar el nivel de este personaje de acción.

El respaldo de los hermanos Russo

La escala épica de la cinta fue posible gracias a la colaboración estratégica con AGBO, la productora de los reconocidos cineastas Anthony y Joe Russo, directores de cintas como “Avengers: Endgame“.

Frank E. Flowers explicó que, aunque el concepto nació junto a Zoe Saldaña, necesitaban un equipo capaz de entregar secuencias de acción de clase mundial para este filme.

Los hermanos Russo no solo aportaron recursos, sino que se involucraron activamente en la revisión de los guiones y la selección del equipo técnico especializado.

Esta sinergia permitió que el director utilizara todas las herramientas necesarias para que “The Bluff” floreciera como una propuesta cinematográfica innovadora y visualmente impactante.

El origen del sueño de “The Bluff”, una aventura de piratas

Para el realizador, la inspiración de “The Bluff”, una película de piratas y venganza, no surgió de la ficción, sino de sus vivencias infantiles durante el festival Pirates Week en las Islas Caimán, su tierra natal.

Flowers recordó cómo, desde los hombros de su padre, observaba las invasiones simuladas, una tradición que sustituía celebraciones comunes como Halloween por la cultura del corsario.

“Ese instinto de la diversión visceral y el aspecto emocionante de una invasión ha estado conmigo desde que era un niño”, afirmó con entusiasmo el director.

La construcción de un mundo auténtico en Australia

La producción de “The Bluff” se llevó a cabo principalmente en la Gold Coast de Australia, donde se recrearon escenarios con una precisión técnica realmente asombrosa.

El diseñador de producción Phil Ivey trabajó meticulosamente para replicar cada detalle cultural, desde la estructura de las cocinas hasta el color exacto de la arena.

Flowers incluso llevó una muestra de arena del Caribe para asegurar que las 30 toneladas utilizadas en el set fueran idénticas a las de su hogar.

“Si vuelvo con mi gente y ven que la arena no es la correcta, nunca podré regresar a casa de nuevo”, bromeó sobre su nivel de exigencia.

“The Bluff”, disponible para México en Amazon Prime Video

“The Bluff” (“El Engaño”) ya se encuentra disponible para Latinoamérica en la plataforma de Amazon Prime Video; además de Priyanka Chopra, cuenta con la participación de Karl Urban y Sofia Oakley Green, entre otros.

Frank E. Flowers expresó su profundo deseo de visitar México próximamente para presentar este trabajo que combina historia, cultura y adrenalina en la pantalla chica.

Finalmente, mencionó que Ismael Cruz Córdova, actor puertorriqueño que también forma parte del proyecto, está entusiasmado por conectar con la audiencia de América Latina, una región que consideran fundamental para el cine.

Con una atmósfera cargada de nostalgia y modernidad, la película busca transportar al espectador a un tiempo donde el peligro y la aventura dominaban los mares.

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