Julio Preciado es hospitalizado: ¿cuál es su estado de salud?

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No es la primera vez que el cantante se enferma. Foto: Cuartoscuro

El cantante Julio Preciado preocupó a sus seguidores luego de que se reportara su hospitalización de emergencia en Mazatlán, Sinaloa. La noticia comenzó a circular después de que medios locales informaran sobre el ingreso del artista a un hospital.

Sin embargo, horas después el propio intérprete de “Sal de mi vida”, salió a aclarar su estado de salud y dio detalles sobre qué lo llevó a ser internado en el hospital.

¿Qué le pasó a Julio Preciado?

A través de su cuenta de Instagram, Julio Preciado publicó un video donde explicó que su hospitalización se debió a una neumonía; no obstante dejó claro que su estado actual es estable.

“No se preocupen por mí, todo al cien, un poco más de cuidados nada más, pero por lo demás, créanme lo que me siento muy, muy bien”. Julio Preciado, cantante

El artista también aprovechó el espacio para agradecer las muestras de cariño y apoyo que recibió por parte de sus fans, quienes reaccionaron rápidamente ante la noticia de su hospitalización. “Gracias por sus oraciones, gracias por preocuparse por mí. Les mando un fuerte abrazo para todos y aquí estamos listos para la batalla y la que sigue”.

El video tenía como leyenda el mensaje “Ya de camino a casa, con la bendición de Dios”, con lo que dio a entender que ya fue dado de alta y se encuentra rumbo a su hogar para continuar con su recuperación.

¿Quién es Julio Preciado?

Julio Preciado es un cantante de música regional mexicana. Alcanzó la fama en la década de los noventa al formar parte de la Banda El Recodo. Tras su salida de la agrupación, Preciado se convirtió en solista con temas.

A lo largo de su trayectoria ha enfrentado diversos problemas de salud, lo que lo ha llevado en distintas ocasiones a mantenerse bajo atención médica.

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