Anne Hathaway y Meryl Streep desatan furor en CDMX por “El diablo viste a la moda 2”

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La cinta es una de las más esperadas del año. Foto: AFP/Archivo

Anne Hathaway y Meryl Streep se encuentran de visita en la Ciudad de México (CDMX), para promocionar la muy esperada “El diablo viste a la moda 2”.

Durante la tarde de este lunes, las protagonistas de la cinta dirigida por David Frankel visitaron el Museo de Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul, como parte de las actividades de promoción de “The Devil Wears Prada 2”.

Posteriormente, ambas actrices acudieron al Museo Diego Rivera Anahuacalli para la premier del filme y donde también sostuvieron un encuentro con distintos medios de comunicación.

En entrevista para Unotv.com, Meryl Streep, ganadora de tres premios Oscar y quien vuelve a dar vida a Miranda Priestly, aseguró que, en medio del auge del streaming, el gran reto de Hollywood es lograr que la gente regrese a las salas de cine.

¿Qué sucedió durante la visita de Anne Hathaway y Meryl Streep a la Casa Azul?

Horas antes, ambas estrellas de Hollywood visitaron la Casa Azul, en Coyoacán, donde su presencia provocó gran expectación desde temprano entre seguidores que se dieron cita en las inmediaciones del recinto con la esperanza de verlas de cerca.

Durante su llegada, Meryl Streep fue la primera en descender de su vehículo y, sonriente, se acercó a firmar autógrafos y saludar a los asistentes. Minutos después, Anne Hathaway también convivió con algunos fans, quienes lograron capturar fotos y momentos del encuentro.

¿Qué sabemos de “El diablo viste a la moda 2”?

Además de Anne Hathaway y Meryl Streep, como Andrea Sachs y Miranda Priestly, respectivamente, la secuela traerá de regreso a Stanley Tucci, quien encarnará a Nigel; y a Emily Blunt, como Emily Charlton.

Como se pudo ver en los avances, la nueva trama se desarrollará en un contexto actual, con una industria editorial transformada por lo digital.

Además, parte de la historia se trasladará a Francia, uno de los epicentros de la moda, lo que anticipa nuevas pasarelas, escenarios internacionales y conflictos dentro de la revista Runway.

A casi dos décadas del estreno original, “El diablo viste a la moda 2” llegará a los cines el próximo 30 de abril, generando altas expectativas entre el público que convirtió a la primera entrega en un referente de la cultura pop.

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