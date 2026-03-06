De la calle a las redes: familia busca a “Barnaby”, joven viral que colaboró con Bellakath

GENERANDO AUDIO...

Familia busca a "Barnaby.

La ficha de búsqueda de Isidro Delgado Cervantes, conocido en TikTok como “Barnaby”, comenzó a circular en redes sociales luego de que usuarios difundieran el reporte de desaparición presentado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con publicaciones en X, el joven —quien se volvió viral en redes sociales por aparecer en videos con el creador de contenido Osmanito— salió de su casa y no regresó, situación que llevó a su familia a levantar una denuncia para su localización.

En el reporte también se menciona que Isidro Delgado Cervantes tiene una discapacidad intelectual, lo que incrementó la preocupación de usuarios que siguen su contenido en plataformas digitales.

“Barnaby” se volvió viral por sus videos en TikTok

El joven ganó popularidad en TikTok luego de que el creador de contenido Osmanito comenzara a aparecer con él en varios videos.

Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a generar contenido juntos, lo que llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales. En los clips se observaba a “Barnaby” participando en diferentes dinámicas, lo que fortaleció su presencia en la plataforma.

Los videos mostraban momentos cotidianos y situaciones humorísticas, como sus frases“no, mañana”, lo que ayudó a que el personaje se volviera conocido entre la comunidad digital.

Apariciones con Bellakath también se hicieron virales

En las últimas semanas, varios videos en los que aparece la cantante de género urbano Bellakath junto a “Barnaby” también comenzaron a circular ampliamente en redes sociales.

En algunos de estos clips se les observa saliendo a comer o conviviendo, en un formato de contenido que buscaba ser amigable y entretenido para los seguidores.

Usuarios destacaron que el joven parecía sentirse cómodo en los videos, además de que mostraba cambios visibles en su apariencia, como ropa nueva y acceso a diferentes actividades, lo que generó comentarios positivos entre algunos seguidores.

Bellakath responde a acusaciones en redes

Tras difundirse la ficha de búsqueda y diversas publicaciones en redes, Bellakath se pronunció sobre la situación, luego de que algunos usuarios insinuaran que ella lo utilizaba para crear contenido.

La cantante aseguró que no tiene al joven grabando videos de manera constante y que solamente han realizado dos colaboraciones.

Además, explicó que ella misma cubrió los gastos de las salidas que aparecen en los videos, incluyendo alimentos y ropa para el joven.

Versiones distintas sobre la salida de su casa

La situación también generó versiones diferentes sobre las razones por las que “Barnaby” habría abandonado su hogar.

Según la ficha presentada ante la Fiscalía, el joven salió de su casa por su propia cuenta y no volvió, lo que llevó a su familia a reportarlo como desaparecido.

Sin embargo, la cantante Bellakath afirmó en redes sociales que el joven habría decidido irse debido a presuntos episodios de violencia familiar, lo que generó un choque de declaraciones entre lo señalado por el reporte oficial y lo difundido en internet.

