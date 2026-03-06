Alcaldías más peligrosas para las mujeres en la CDMX, según el Atlas de Feminicidios

GENERANDO AUDIO...

Protesta en la CDMX por feminicidios. Foto: Cuartoscuro/Archivos

La alcaldía Iztapalapa es la más peligrosa para las mujeres, de acuerdo con las cifras del Atlas de Feminicidios de la Ciudad de México (CDMX), presentado por la Fiscalía General de Justicia capitalina. Este estudió recopila los datos de crímenes cometidos desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de enero de 2026.

Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, las alcaldías con más feminicidios

En los últimos 7 años se han cometido 485 feminicidios en la CDMX. Iztapalapa es la alcaldía donde se han localizado más cuerpos, con 88 casos registrados; le sigue Gustavo A. Madero, con 57, y Cuauhtémoc, con 56.

Los datos de la FGJ-CDMX no mencionan la alcaldía en que se cometió el crimen, o si la víctima fue privada de la libertad y en dónde.

Las 8 alcaldías donde han encontrado a más víctimas de feminicidio (2019 – 2026)

Iztapalapa: 88

Gustavo A. Madero: 57

Cuauhtémoc: 56

Tlalpan: 45

Álvaro Obregón: 34

Xochimilco: 28

Tláhuac: 26

Miguel Hidalgo: 24

La mayoría de las víctimas fueron localizadas en un espacio cerrado doméstico, lo cual se puede explicar con el informe de la ONU, el cual menciona que en América y Europa la mayoría de los feminicidios son cometidos por las parejas.

Comparación por tipo de espacio de lugar de hallazgo (2019 – 2026)

Espacio cerrado doméstico: 227

Espacio abierto público: 180

Espacio cerrado no doméstico: 70

Indeterminado: 5

Espacio abierto privado: 3

La mayoría de las víctimas de feminicidio eran mujeres adultas

De las 485 víctimas de feminicidio en la CDMX, 237 pertenecían al grupo de “adultas” (30 a 59 años), 144 al de “adulta joven” (18 a 29 años) y 62 a“adulta mayor” (60 años en adelante). A continuación la lista completa

Víctimas por grupo etario (2019 – 2026)

Adultas (30 a 59 años): 237

Adulta joven (18 a 29 años): 144

Adulta mayor (60 años en adelante): 62

Adolescentes (12 a 17 años): 22

Niñas (0 a 11 años): 17

Se desconoce: 3

2020, el año con más feminicidios en la CDMX

El informe de la FGJ-CDMX indica que en el periodo analizado, el año más violento fue 2020 con 82 feminicidios; 2025 fue cuando menos casos se registraron, con 46.

Víctimas de feminicidio por año (2019 – 2026)

2019: 72

2020: 82

2021: 72

2022: 76

2023: 61

2024: 71

2025: 46

2026: 5

