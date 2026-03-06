Captan robo a automovilista en carriles de Canal de Río Churubusco

GENERANDO AUDIO...

En CDMX captaron un asalto en pleno Río Churubusco. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

En pleno Canal de Río Churubusco, en la Ciudad de México (CDMX), se captó un robo donde sujetos aprovecharon el semáforo en rojo y atracaron a un automovilista. Tras el hecho, los individuos escaparon como si nada.

Video de la acción criminal

El robo ocurrió entre Apatlaco y Tezontle la noche de ayer, 5 de marzo, según reportó la cuenta de X, antes Twitter, @iztacalconews. En el video se aprecia cómo el automovilista intentó escapar de los amantes de lo ajeno, pero el tráfico se lo impidió.

Uno de los asaltantes intentó robar otro auto; sin embargo, no lo logró y regresó a continuar con el primer atraco. Luego de atracar al automovilista, los delincuentes se alejaron como si nada.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) respondió a la publicación e indicó que coordinaría la vigilancia en la zona.

“Coordinamos el monitoreo estratégico en la zona”.

Cifras de seguridad

El día de ayer, en la tradicional rueda de prensa sobre seguridad, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la estrategia de seguridad continúa dando resultados, al registrarse una reducción histórica en los principales “delitos de alto impacto durante febrero”.

“Al presentar los resultados del primer informe de seguridad, Brugada Molina detalló que, en materia de homicidios dolosos, se reportó una reducción de 22% respecto a febrero de 2025 y de 56% frente a 2019. Durante el mes pasado se registró un promedio diario de 1.8 homicidios, es decir, menos de dos casos al día, lo que representa el mejor resultado de la actual administración y una de las cifras más bajas desde 2022”, explicó el Gobierno capitalino.

