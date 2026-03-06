¿Te vas a casar? Éstos son los precios del matrimonio en CDMX 2026

GENERANDO AUDIO...

Conoce los precios oficiales del matrimonio civil en CDMX. Foto: Getty Images

La celebración de matrimonio en la CDMX tiene costos oficiales establecidos para 2026, según el Registro Civil de la Ciudad de México. El precio cambia dependiendo del lugar donde se realice la ceremonia, ya sea en oficinas del registro, a domicilio o fuera de la circunscripción territorial.

Precios oficiales del matrimonio en CDMX

De acuerdo con el Registro Civil, éstos son los costos vigentes para realizar el trámite de matrimonio civil en la capital:

Celebración de matrimonio en oficina del Registro Civil: 1,652 pesos

Celebración de matrimonio a domicilio: 3 mil 319 pesos

Celebración de matrimonio fuera de la circunscripción territorial: 10 mil 153 pesos

Ninguna persona puede cobrar montos adicionales ni solicitar pagos en efectivo fuera de lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Estos montos corresponden únicamente al trámite oficial del matrimonio civil.

Requisitos para casarse por el civil en CDMX

Para realizar el trámite de matrimonio civil en la CDMX, las parejas deben presentar documentos básicos ante el Registro Civil. Entre los principales requisitos se encuentran:

Identificación oficial de ambos contrayentes (INE, pasaporte, cédula profesional o constancia de identidad)

(INE, pasaporte, cédula profesional o constancia de identidad) Acta de nacimiento de ambas personas

Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)

Constancia del curso prenupcial , que es obligatorio

, que es obligatorio Definir el régimen matrimonial (cómo se administrarán los bienes)

(cómo se administrarán los bienes) Pago de derechos del trámite

En caso de que alguna persona sea extranjera, deberá presentar su acta de nacimiento apostillada o legalizada y, si está en otro idioma, una traducción oficial al español.

Si alguno de los contrayentes ya estuvo casado, también deberá presentar acta de divorcio, sentencia de divorcio o acta de defunción, según corresponda.

Curso prenupcial: requisito obligatorio para casarse

Además del pago del trámite, las parejas que planean contraer matrimonio civil en la CDMX deben completar el curso prenupcial, un requisito obligatorio previo a la ceremonia.

Este curso es gratuito y se puede realizar en línea. Para completarlo se deben cumplir los siguientes pasos:

Capturar la CURP de ambos contrayentes

Ver el video completo del curso prenupcial

Responder en conjunto las preguntas del curso

Una vez finalizado, el sistema permite obtener y descargar la constancia del curso prenupcial, documento que se solicita para continuar con el trámite de matrimonio.

¿Dónde tomar el curso prenupcial en línea?

El curso prenupcial del Registro Civil de la CDMX se puede realizar directamente en internet.

Link oficial: https://constcursoprenupcial.rcivil.cdmx.gob.mx

Las autoridades recomiendan realizar este paso con anticipación para evitar retrasos al programar la ceremonia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.