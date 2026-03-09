 ¡Doble sorpresa para Joan Manuel Serrat! Será bisabuelo y recibirá un reconocimiento

GENERANDO AUDIO...

Joan Manuel Serrat también recibirá un Doctorado Honoris Causa.

El cantautor Joan Manuel Serrat recibió será convertirá en bisabuelo de gemelos, la alegre noticia se une a la entrega de un reconocimiento de una universidad en Argentina.

Su nieta Luna Serrat y su pareja, el futbolista Dani Ceballos, jugador del Real Madrid, confirmaron el embarazo doble a través de redes sociales con un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

“Lo soñamos tanto, que vino doble”, escribieron en la publicación que acompañaron con imágenes del ultrasonido.

En el carrusel de cuatro fotografías se observa a la pareja sonriente, sosteniendo las imágenes médicas y compartiendo momentos románticos mientras tocan el vientre de Luna Serrat, anunciando la próxima llegada de dos bebés.

Felicitaciones para Luna Serrat y Dani Ceballos

Tras el anuncio del embarazo de gemelos, las felicitaciones no tardaron en aparecer en las redes sociales de la pareja.

Seguidores, amigos y familiares de la familia Serrat compartieron mensajes de cariño para Luna Serrat y Dani Ceballos, quienes pronto se convertirán en padres.

El centrocampista del Real Madrid atraviesa además un periodo de recuperación tras sufrir una lesión en la pierna derecha el pasado 22 de febrero, durante un partido frente a CA Osasuna. La lesión podría mantenerlo fuera de las canchas cerca de dos meses, por lo que tendrá tiempo para acompañar parte del embarazo de su pareja.

Joan Manuel Serrat también recibe reconocimiento en Argentina

Mientras la familia celebra la llegada de los bisnietos, Joan Manuel Serrat, intérprete de temas como “Penélope”, “Cantares” y “Caminante no hay camino”, también recibirá un homenaje y un reconocimiento en Argentina.

Durante este mes será distinguido con un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cuyo, institución ubicada en Mendoza.

Además, el 12 de marzo se realizará un concierto homenaje en el instituto de estudios, donde también se instalará una pantalla en el Paseo Di Benedetto para que el público pueda seguir el evento y disfrutarlo en formato de picnic cultural.

Durante la jornada se organizará también una colecta solidaria de leche, que será recibida por el Banco de Alimentos para posteriormente distribuirla en comedores comunitarios que trabajan en coordinación con áreas sociales de la universidad.

Así, el cantante español vive un momento especial entre noticias familiares y reconocimientos a su trayectoria musical.

