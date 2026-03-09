Vivir Quintana y “Canción Sin miedo”, el tema que se volvió himno del 8M

GENERANDO AUDIO...

“Canción Sin Miedo” es el tema de Vivir Quintana que se ha convertido en himno durante las movilizaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en México. Aunque desde hace años es entonado por manifestantes que exigen justicia, igualdad y el fin de la violencia de género, este domingo volvió a escucharse incluso en una versión interpretada con violín en el primer cuadro de la Ciudad de México.

Viviana Monserrat Quintana Rodríguez, conocida artísticamente como Vivir Quintana, es la cantautora de “Canción Sin Miedo”, además de artista y profesora enfocada en géneros como música regional, mariachi y folk.

Inspirada en los feminicidios, desapariciones e injusticias contra las mujeres, Quintana compartió una letra que resonó en el sentir de mujeres en América Latina, convirtiéndose con el tiempo en un símbolo musical del movimiento feminista.

¿Cuándo se cantó por primera vez “Canción Sin Miedo”?

Fue el 7 de marzo de 2020 cuando la canción se interpretó por primera vez en un escenario del Zócalo de la Ciudad de México. En esa ocasión, Vivir Quintana cantó junto a Mon Laferte, quien la invitó a presentarla en vivo, además de contar con la participación del coro de mujeres El Palomar.

La letra surgió a petición de la cantante chilena, quien propuso a Quintana escribir una canción sobre el feminicidio. Parte de la inspiración provino de una amiga cercana de la compositora que fue víctima de feminicidio en el estado de Coahuila.

A partir del 8 de marzo de 2020, “Canción Sin Miedo” comenzó a consolidarse como un himno de protesta que cada año es entonado por asistentes en el Zócalo capitalino y en diversas movilizaciones feministas.

“Canción Sin Miedo” se escucha en distintas partes del mundo

El 7 de marzo de 2020 también se publicó el video del tema en la plataforma YouTube, donde obtuvo miles de reproducciones desde el primer día. Actualmente, el video supera los 30 millones de reproducciones y acumula más de 37 mil comentarios de personas que agradecen la canción o comparten historias relacionadas con la violencia contra las mujeres.

La canción ha sido entonada en movilizaciones feministas en distintos estados de México, así como en otros países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Perú y España.

En diciembre de 2020, la canción fue traducida parcialmente al idioma maya y adaptada al contexto social del estado de Yucatán.

Posteriormente, el 9 de marzo de 2021, Belén Balencita publicó en YouTube una versión interpretada en Lengua de Señas Mexicana.

El 1 de marzo de 2022, el tema también fue traducido a la lengua Ayuujk, variante de Tlahuitoltepec, hablada principalmente en el noreste de Oaxaca.

La violinista y productora Annabella Paolucci, radicada en Miami, publicó una versión del tema con la colaboración de cantantes de distintas nacionalidades y en varios idiomas.

De acuerdo con la descripción del video, el proyecto fue creado durante su participación en una beca de Artes Creativas en la Universidad de Michigan, con el apoyo de la Iniciativa de las Artes.

Una canción que trascendió a su autora

En declaraciones a UnoTV.com en 2023, Vivir Quintana explicó que la melodía ha trascendido fronteras y dejó de ser únicamente suya para convertirse en un símbolo de lucha contra la violencia de género y la desigualdad.

A pesar de abordar temas dolorosos, la cantautora ha señalado que continuará interpretando la canción en diferentes escenarios, utilizando cada micrófono, cámara y escenario como una oportunidad para visibilizar y denunciar la violencia contra las mujeres.

