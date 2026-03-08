Belinda canta “Las Mañanitas” y Galilea Montijo conduce: XV años se vuelven virales

GENERANDO AUDIO...

Los XV de Mafer se volvieron virales por artistas invitados Cuartoscuro/ilustrativa

Los XV años de Mafer en Villahermosa, Tabasco, se volvieron tendencia en redes sociales luego de que circularan videos donde aparecen Belinda, Xavi y Galilea Montijo como parte del evento. Las grabaciones del festejo acumularon miles de reproducciones en plataformas como X y TikTok.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, la celebración incluyó un escenario, iluminación, presentaciones musicales y la participación de invitados del ámbito del entretenimiento. Las imágenes comenzaron a circular durante la noche y rápidamente generaron conversación digital.

En internet, algunos usuarios comenzaron a referirse al evento como “los XV años del millón de dólares”, debido al nivel de producción que se observa en los videos que se difundieron.

Belinda canta “Las Mañanitas” durante los XV años de Mafer

Uno de los momentos más compartidos en redes sociales muestra a Belinda durante los XV años de Mafer en Villahermosa, Tabasco. En las grabaciones que circulan en línea, la cantante aparece interpretando “Las Mañanitas” para la quinceañera.

Los clips se difundieron en diferentes plataformas y acumularon miles de visualizaciones. Usuarios compartieron fragmentos del momento en que la artista se presenta frente a los asistentes durante la celebración.

Las imágenes también muestran el escenario montado para el evento y la interacción entre la cantante y la festejada durante el momento musical.

Xavi participa en el espectáculo musical de la fiesta

Además de la presencia de Belinda, en los videos difundidos también aparece el cantante Xavi, quien presuntamente participó como parte del espectáculo musical durante los XV años de Mafer.

Las grabaciones muestran parte de la presentación musical y el ambiente del evento, con invitados frente al escenario y el despliegue de iluminación utilizado durante el festejo.

La participación del cantante se sumó a los momentos que más circularon en redes sociales, donde usuarios compartieron clips de la celebración.

Galilea Montijo aparece recibiendo invitados y conduciendo el evento

Otro de los momentos difundidos en redes sociales muestra a la conductora Galilea Montijo durante los XV años de Mafer en Villahermosa.

En los videos se observa a la presentadora participando en la recepción de invitados y en la conducción del evento. Las imágenes muestran su presencia en el escenario y durante distintos momentos de la celebración.

La aparición de la conductora también generó reacciones en plataformas digitales, donde usuarios compartieron fragmentos del evento.

Redes sociales reaccionan a los XV años virales en Tabasco

Tras la difusión de los videos de los XV años de Mafer en Villahermosa, Tabasco, usuarios en redes sociales comenzaron a comentar el evento.

En plataformas como X y TikTok circularon publicaciones que reaccionaban al festejo y al número de invitados del espectáculo presentes en la celebración.

Entre los comentarios compartidos por usuarios se encuentran mensajes que mencionaban:

La presencia de artistas en la fiesta

El escenario y la producción del evento

La conducción de Galilea Montijo

Las presentaciones musicales de Belinda y Xavi

Algunos comentarios también hicieron preguntas sobre la familia de la festejada, en tono humorístico, debido a la magnitud del evento y al número de celebridades que aparecen en los videos.

Las grabaciones continúan circulando en redes sociales y suman reproducciones y reacciones de usuarios que comparten fragmentos del festejo celebrado en Villahermosa, Tabasco.

