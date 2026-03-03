8M: películas y series para reflexionar sobre la lucha de las mujeres

GENERANDO AUDIO...

El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

En el marco del 8M, el cine y las series también se convierten en un espacio para reflexionar sobre la violencia, la resistencia, la memoria y la autonomía femenina.

Películas y series que puedes ver para conmemorar el 8M

“Ruido”

En una hora con 45 minutos, “Ruido” retrata la historia de una madre que busca a su hija desaparecida y, en el camino, encuentra una red de apoyo formada por otras mujeres cuyas vidas han sido atravesadas por la violencia. La película muestra cómo el dolor individual se transforma en una causa colectiva.

La directora Natalia Beristáin encabeza esta producción mexicana en la que participan Julieta Egurrola, Teresa Ruíz y Kenya Cuevas. La cinta se encuentra disponible en Netflix.

“Las tres muertes de Maricela”

El documental “Las tres muertes de Maricela” retoma la historia real de la activista Maricela Escobedo, asesinada en 2010 durante un plantón de protesta por la falta de justicia en el feminicidio de su hija Rubí, ocurrido en 2008. El trabajo reconstruye su exigencia de justicia y el contexto que rodeó el caso.

Esta producción mexicana se estrenó en Netflix y expone, según César Torres, investigador del CIEG de la Universidad NAcional Autonóma de México (UNAM), “lo difícil que es ser mujer en México”.

“Beguinas”

Ambientada en el siglo XIV, “Beguinas” narra la historia de un grupo de mujeres que encuentra en una comunidad beguina una alternativa frente a las imposiciones sociales y religiosas de su época. Entre secretos y tensiones de poder, buscan ejercer su libertad y decidir su propio destino.

La serie fue creada por Irene Rodríguez para Antena 3 y Atresplayer, se estrenó el 28 de abril de 2024 y está protagonizada por Amaia Aberasturi y Yon González. Actualmente forma parte del catálogo de Claro Video.

“No estás sola: La lucha contra La Manada”

A partir de la agresión sexual que sufrió una joven durante los Sanfermines de 2016 por parte de cinco hombres que se autodenominaron “La Manada”, el documental entreteje diversas historias que evidencian la violencia sexual que enfrentan las mujeres de forma cotidiana.

La producción española llegó recientemente a Netflix y coloca en el centro el impacto social y judicial de uno de los casos más mediáticos de los últimos años en España.

“Feministas: ¿qué estaban pensando?”

Este documental parte de fotografías tomadas en la década de los 70 que reflejaban una conciencia feminista. A través de esas imágenes, reconstruye la vida de sus protagonistas y la necesidad de cambio que impulsó sus luchas.

El filme está disponible en Netflix y propone una mirada histórica sobre las transformaciones sociales impulsadas por mujeres.

“Eva y Nicole”

Ambientada en la Marbella de los años 80, “Eva y Nicole” retrata el enfrentamiento entre dos mujeres poderosas dentro del mundo del lujo y la alta sociedad. La llegada de Eva altera el entorno de Nicole, una figura influyente en la vida nocturna de la ciudad, y desata rivalidades y tensiones.

La serie fue creada por Daniel Écija y está protagonizada por Belén Rueda, Hiba Abouk y Andrés Velencoso. Con 16 episodios, la producción se encuentra disponible en Claro Video.

“Talentos ocultos”

Estrenada en 2016, la película cuenta la historia basada en hechos reales de tres mujeres de la NASA que resultaron fundamentales para el lanzamiento en órbita del astronauta John Glenn, una de las operaciones más importantes en la carrera espacial.

“Talentos ocultos” se encuentra disponible en Disney+, y muestra el papel clave de científicas que enfrentaron barreras de género y raciales en Estados Unidos.

“Noche de fuego”

La cineasta Tatiana Huezo dirige esta película mexicana de 2021 que retrata la vida en una comunidad rural donde grupos delictivos se llevan a jóvenes de manera violenta. Ante esa amenaza, las madres implementan estrategias para proteger a sus hijas, como cortarles el cabello y construir escondites en sus casas.

La cinta está disponible en Netflix y aborda la violencia que afecta a niñas y adolescentes en distintas regiones del país.

“Sin identidad”

“Sin identidad” sigue a María Fuentes, quien descubre que fue una niña robada y vendida. Tras escapar de una prisión en China, regresa a Madrid decidida a investigar su pasado y a quienes considera responsables, mientras pone en marcha un plan de venganza.

La serie se estrenó en 2014 y concluyó en 2015. Está protagonizada por Megan Montaner y cuenta con dos temporadas disponibles en Claro Video.

“Cosas por limpiar”

La miniserie sigue la historia de Alex y su hija Maddy, quienes intentan salir de un entorno marcado por la violencia. La trama muestra el proceso que enfrenta la protagonista para reconstruir su vida mientras asume la crianza sin apoyo.

La producción forma parte del catálogo de Netflix y expone los desafíos económicos y emocionales que atraviesan muchas mujeres en contextos de vulnerabilidad.

“Libertarias”

“Libertarias” se sitúa en los primeros días de la Guerra Civil española y sigue a una joven monja que se une a un grupo de milicianas anarquistas vinculadas a la organización Mujeres Libres. Con ellas viaja el frente del Ebro, donde enfrenta los estragos de la guerra y la revolución social de 1936.

La película, dirigida por Vicente Aranda y estrenada en 1996, cuenta con actuaciones de Ana Belén, Victoria Abril y Ariadna Gil. La cinta está disponible en Claro Video y aborda el papel de las mujeres en un momento clave de la historia española.

Cada producción invita a reflexionar sobre la desigualdad, la violencia, la autonomía y la fuerza colectiva. Verlas también puede ser una forma de conmemorar, cuestionar y mantener viva la exigencia de igualdad en el marco del Día Internacional de la Mujer.

