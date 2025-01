“Emilia Pérez”, la controvertida película llega a cines de México

GENERANDO AUDIO...

La película “Emilia Pérez”, dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, finalmente llega a los cines de México el 23 de enero, luego de su exitoso paso por festivales internacionales y mucha polémica.

Claudia Lando y Alfredo Narváez platicaron en el podcast “3,2… Uno” sobre esta cinta que ha recibido muchos premios, pero también ha generado gran revuelo y críticas por su elenco, el idioma, el tratamiento de temas sensibles como en narcotráfico y más.

“Emilia Pérez” llega a cines en México. Foto: Gettyimage

La trama y complejidades de “Emilia Pérez”

“Emilia Pérez” inicia contando la historia de una mujer que, cansada de defender feminicidios y de vivir bajo la sombra de la violencia estructural, se ve envuelta en un plan radical de transformación.

Un narcotraficante le propone cambiar de sexo, fingir su muerte y renacer bajo una nueva identidad: Emilia Pérez.

A partir de ahí, la película se convierte en un relato no solo de identidad de género, sino también de lucha y reconfiguración social. Sin embargo, la película no se limita a ser una reflexión sobre los feminicidios o los procesos de transición.

La historia mezcla géneros y tonos, incluyendo secuencias musicales que, aunque originales, fueron vistas como “desconcertantes” por algunos críticos.

El debate sobre la representación cultural en “Emilia Pérez”

Desde su estreno en festivales internacionales, la película ha sido fuertemente criticada por la manera en que representa a la cultura mexicana y los temas del narcotráfico.

Alfredo Narváez enfatizó que no está en contra de la libertad de expresión en el cine, pero subrayó que el cine debe fomentar el respeto y no incitar al odio.

“El cine puede gustarte o no, pero no se debe permitir que alguien sea cancelado solo porque su opinión no coincide con la nuestra”, dijo Alfredo, refiriéndose a la controversia que desató la admiración de Guillermo del Toro por la película y que fue criticado por defenderla.

Claudia Lando también señaló, que “Emilia Pérez” tiene mérito en su originalidad, pero que la falta de representación auténtica y la superficialidad con la que se abordan temas como el narcotráfico y la transición de género fueron temas que desataron polémica.

“No puedes tratar con ligereza temas que afectan profundamente a la sociedad mexicana“, comentó Lando, quien subrayó la importancia de la representación genuina en el cine.

Uno de los puntos que ha generado mayor indignación es la ausencia de talento mexicano en papeles protagónicos, a pesar de que se trata de una historia sobre mexicanos. Adriana Paz es la única actriz mexicana con un papel un tanto central, mientras que figuras como Selena Gómez y Karla Sofía Gascón lideran el elenco.

Tal decisión ha sido interpretada por muchos como una falta de reconocimiento al talento nacional. Además, la directora de casting,Carla Hool, declaró que las actrices mexicanas no convencieron durante las audiciones, lo que resaltó la percepción de exclusión.

¿Romantización del narcotráfico y la violencia?

Otro aspecto que ha generado controversia es la forma en que la película maneja el tema del narcotráfico.

La transformación del protagonista en una mujer que busca redención parece abordar el tema de forma superficial, lo que algunos interpretaron como una “romantización” de la violencia y los crímenes del narcotráfico.

La comunidad trans, que también ha tenido un papel activo en la crítica de la película, ha señalado que la película presenta una visión maniquea, en la que los “hombres son malos y las mujeres son buenas”.

Esto ha generado un debate sobre cómo el cine representa las luchas sociales y si realmente está haciendo justicia a las comunidades que intenta retratar.

Amenazas de muere para la protagonista de “Emilia Pérez”

Karla Sofía Gascón sufrió amenazas de muerte por su actuación en la película “Emilia Pérez”. La actriz ha recibido también graves mensajes de odio y acoso en medio de su posible nominación al Oscar, provenientes principalmente de México.

Gascón expuso algunos de los mensajes amenazantes que recibió, los cuales incluyen frases como: “Espero que mueras antes de hacer otra película” y “te encontraremos desmembrada en una bolsa”.

Este tipo de mensajes, según explicó, son parte de una ola de odio que la rodeó en las últimas semanas, un fenómeno que atribuye al rechazo de ciertos sectores hacia los avances en derechos y visibilidad de la comunidad LGBTQ+.