Hablar de Tijuana No!, es referirse a una de las bandas pioneras del ska en México. Miembros del emblemático subsello de BMG, “Culebra Récords”, el grupo cobró notoriedad en la década de los 90, dejando grandes éxitos como “Pobre de ti”, en cuyos créditos destaca la coautoría de Julieta Venegas, “Spanish Bombs”, “Transgresores de la ley”, entre otros.

Recientemente, el nombre de la banda ha cobrado nuevamente notoriedad, debido a que participarán en un concierto homenaje al legendario grupo de rock La Castañeda, el próximo 7 de diciembre en el foro Sala Urbana de Naucalpan, Estado de México.

UnoTV platica en exclusiva con Alejandro Zúñiga, fundador, compositor y baterista de Tijuana No!, sobre su participación en el concierto, su amplia historia y el momento que vive actualmente la banda con la que han colaborado artistas de la talla de Manu Chao, Sax (Maldita vecindad) y Fermin Muguruza (Kortatu, Negu Gorriak), entre otros.

“Tenemos ya 35 años en esta historia de la banda. Anteriormente, formamos parte de un grupo que se llamó ‘Chantaje’, que fue donde surgió Julieta Venegas. A raíz de la separación de esta banda inicia el “No”, el Tijuana No!”, cuenta el baterista.

Al abundar sobre el grupo del cual es fundador, Alex señala que siempre se han visto como un colectivo y a lo largo de la su historia se han mantenido así, con miembros distintos que siempre aportan algo a la composición e interpretación de las rolas.

El músico recuerda que en el transcurso de esa separación falleció Luis Güereña (1959-2004), quien era vocalista de la banda, lo que significó un duro golpe, pero también un motivo para comenzar a rolar nuevamente en el mundo de los acordes y las rimas.

“En el 2010 somos convocados para participar en el Vive Latino y a raíz de esa invitación surge la idea de volvernos a juntar como banda; a la fecha hemos seguido juntos, pese a la pandemia donde tuvimos que volver a reestructurar la banda porque algunos elementos tuvieron que salir… Ellos siempre están presentes con nosotros y cuando quieran, y puedan tocar, ahí estará su lugar”, expresa Alex.

Al hablar sobre uno de los géneros musicales en el que se desenvuelven, el ska, el baterista recuerda que cuando ellos surgieron era difícil, puesto que nadie lo conocía: De repente vino un boom, el ska se hizo famoso y nombres de bandas que a él y a sus compañeros les gustaban, como The Specials, The Selecter o Madness, comenzaron a retumbar en el espectro musical de México.

“Hoy en día hay miles de bandas de ska. El movimiento está más fuerte que nunca y ojalá nunca muera. A mí me encanta, estamos ahora haciendo un ska muy tradicional en nuestras composiciones, sin embargo, en Tijuana No!, componemos todo tipo de música, tocamos también punk, rock, reggae, de todo, menos cumbia y heavy metal. Somos un mestizaje de diferentes ritmos”.

Sobre su presente, el compositor cuenta que a la banda le ha ido muy bien en los escenarios y a raíz de las críticas constructivas, y también las negativas, siguen andando: “obviamente tenemos un público más encantador que devastador y seguimos en esta lucha que llamamos movimiento del rock de nuestro país. Somos obreros de la música, formamos parte de un movimiento de música y vivimos en una trinchera, en un país centralizado en el que es muy difícil lograr esa comunicación y ese vínculo, pero resistimos. Al final del día lo hemos hecho por 35 años”.

“En Tijuana No!, componemos la música Jorge Salcedo (Sekta Core) y yo. En esta etapa los nuevos músicos se integran con su creatividad para seguir creando música, sin perder la esencia. No corremos prisa en sacar un nuevo disco, vamos paso a paso, ya tenemos archivos, rolas nuevas que incluso vamos a tocar este próximo 7 de diciembre, pero todo a su momento. Sí, el 2025 va a ser un año para nosotros de dar a conocer toda esta música que tenemos archivada de casi 10 años”.

A decir del músico, son cautelosos a la hora de sacar nueva música y en el proceso de composición, puesto que en todo momento tienen en mente dar lo que siempre dio Tijuana No!: “música que le guste a la gente, de calidad, música con diversidad… En eso andamos”.

Alejandro Zúñiga revela que se sienten honrados de haber sido convocados al homenaje a La Castañeda, banda que recientemente anunció su retiro, y por tal motivo echarán la casa por la ventana durante su presentación en el concierto.

“Estarán tocando con nosotros Andry y Natasha, hijos de ‘Sax’ de Maldita Vecindad, de la misma manera nos acompañará Jorge “Chapo” Salcedo, vocalista de Sekta Core, quien ya tiene como 15 años tocando con nosotros. Será un honor compartir escenario, no nada más con mi banda, sino con La Castañeda, en su homenaje, con el homenaje a Santa Sabina y a tres de los grandes músicos iconos del resurgimiento del rock en México, Luis Güereña, de Tijuana No!, Edmundo Ortega, exbajista de la Castañeda, y Rita Guerrero de Santa Sabina”.

Al hablar sobre la industria musical en la actualidad, Alex señala que ha habido cambios vertiginosos y ejemplo de ellos son los géneros que acaparan las listas actualmente, como el regional, corridos tumbados y reguetón, sin embargo, asegura, Tijuana No!, se mantendrá combativa con letras con contenido social.

“Tijuana No!, siempre va a ser de temáticas sociales, no va a cambiar y le agradezco a esas bandas que siguen con esa temática social. Para las que no, pues también son parte de una expresión artística musical y se reconoce porque también, por ejemplo, hay mucho ska que no dice nada, hay rolas que hablan de amor, desamor, de moda, de ropa, de un pleito, de cualquier cosa y se vale porque es una expresión artística”.

Alex Zúñiga.