¡Le ganó el sentimiento! Gala Montes rompe en llanto al recordar los duros momentos que pasó

Gala Montes rompió en llanto. Foto: Cuartoscuro

Gala Montes parece vivir uno de los mejores momentos de su carrera y la actriz no pudo contener el llanto previo a Navidad, y agradeció a sus seguidores el apoyo que ha recibido tras la polémica que vivió al enfrentarse a su madre y su paso por “La casa de los famosos México”.

A través de un video, la también cantante destacó que recuerda los duros momentos que pasó cuando trataba de enfrentar las complicaciones de su salud mental, momentos en los que, dijo, estaba “completamente rota”.

“Oigan, todavía no es seguro, pero creo que ya hicieron sold out (agotado) de los primeros boletos. Vengo con la psiquiatra ahorita y me acordé de las veces que he venido y he estado completamente rota, de verdad, bien mal y ahorita estoy llorando porque estoy contenta y me da mucho gusto y eso lo hicieron ustedes, gracias”.

La actriz, que habría terminado su amistad con Brigitte Bozzo, afirmó que ahora esas lágrimas eran de felicidad por los que está viviendo, pues, pese a las críticas, se ha presentado en varios lugares como cantante.

“Se merece esto y más”: fans apoyan a Gala Montes

Luego de compartir el video, que fue retomado por varias cuentas de seguidores, sus fieles fans no dudaron en mostrar su apoyo a Gala Montes con mensajes positivos.

“Usted es dueña de nuestro sueldo, tarjeta de débito, crédito. Todo lo mío es suyo, así que no llore mi vida. Usted se merece esto y más”, “Felicidades, hermosa”, “Estoy contigo, Galita hermosa”, “Te mereces todo lo mejor de este mundo”, “Mereces todo, Gala”, “Hasta lloras bonito”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de los seguidores de la actriz y cantante.