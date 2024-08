“Gigantes”, la nueva película animada de Karol Sevilla

“Gigantes” es una película para toda la familia. Foto: Gettyimages/Digicine

“Gigantes” es una película animada, que tras recorrer diversos festivales de cine en Francia, Portugal, Turquía, Eslovaquia, Rumania, Alemania, Austria y Suiza entre otros, llegará a los cines de México el 8 de agosto. Se trata de una producción en la que Karol Sevilla prestó su voz al personaje de Victoria.

La película “Gigantes” es una coproducción entre Argentina y Alemania, que involucró a más de 500 artistas y profesionales durante los últimos 4 años y fue doblada a más de 20 idiomas.

Cuenta también con la voz de Carla Peterson, el guión de Carlos Koktin (“Rio 2”), y la música de Pablo Borghi con la Synchron Stage Orchestra de Vienna (“Top Gun Maverick”, “Guardianes de la Galaxia”, “King Kong Godzilla”, entre otras).

Karol Sevilla regresa al mundo del doblaje

Tras participar en la versión para Latinoamérica de “Ralph rompe internet”, en 2018, a sus 24 años de edad, Karol Sevilla ahora interpreta a una “empoderada” niña en la cinta “Gigantes”.

“Me costó mucho empalmar el texto con la voz, seguir el ritmo de la boquita del personaje, fue un reto muy grande la verdad, pero fue maravilloso. Te puedo decir que ha sido de las mejores experiencias que me ha dado mi carrera”, reveló en entrevista para UnoTV.com.

La actriz y cantante aseguró, que no está acostumbrada a trabajar en el mundo del doblaje y que admira mucho a las personas que se dedican a él: “Me acuerdo que estaba grabando mi voz y de repente yo decía un texto y mi cuerpo se movía y lo actuaba porque estoy acostumbrada a usar todo el cuerpo y no nada más la voz”.

Sevilla describió la cinta como “una gran película” por su historia y el gran mensaje para los pequeños del hogar, en el que plantean la posibilidad de que tres niños salven su pueblo.

“La historia está súper bien contada, los dibujos, los colores, la música, toda la película es perfecta”. Karol Sevilla.

¿De qué trata “Gigantes”?

“Gigantes” es una aventura extraordinaria que cuenta la historia de Alfonso, un niño de 12 años muy decidido y con una gran imaginación, que ve una terrible amenaza en una serie de tormentas que azotan a su pequeño y pintoresco pueblo, obligando a sus habitantes al exilio.

Alfonso, junto a sus valientes amigos, Pancho Panza y Victoria, harán lo imposible para detener esta situación.

“Victoria es una niña que es como una señorita, ella va muy adelantada en su edad porque es muy guerrera. Es muy guía, de verdad es el la capitana 100% del equipo del barco, de la historia y de la idea de salvar su pueblo. No está con sus papás, no vive con ellos, entonces siempre le ha faltado como ese amor de padres, pero eso no impide que sea feliz”, dijo Karol.

El largometraje es un viaje repleto de divertidas aventuras y acción para toda la familia, con personajes entrañables que rescatan el valor de la amistad, la solidaridad, la resiliencia y la imaginación.

.