“No se merece eso”: Brenda Bezares pide una disculpa pública a Shanik Berman o procederá con demanda

Brenda Bezares reaccionó a las acusaciones que hizo Shanik Berman sobre su esposo Mario Bezares a su salida de “La casa de los famosos” y pide a la presentadora una disculpa pública o de lo contrario, actuará con una demanda de por medio.

La conductora aseguró que “Mayito” tuvo que ver con el asesinato de Paco Stanley, ataque por el que el presentador pasó un periodo en prisión hace 25 años, y sus palabras podrían tener consecuencias legales. Shanik Berman se convirtió en la segunda eliminada del reality y durante su participación destapó información sensible como la relacionada con la desaparición de la mamá de Luis Miguel.

A través de un video que publicó en redes sociales, Brenda Bezares reclamó a Shanik Berman por relacionar a Mario con el asesinato de Paco Stanley. Le pidió una disculpa pública a la presentadora porque con su comportamiento lastimó a su familia.

Berman expresó que Mario Bezares está vinculado con el ataque al conductor de “Pácatelas”.

“Sí creo que lo hizo. Tú crees que iba a decirme: ‘sí lo puse'”, señaló Shanik Berman a Mauricio Garza y al “Borrego” Nava.

Por lo anterior, Brenda Bezares no tardó en responder y dijo en su video:

“Lamentablemente el día de ayer Shanik, con todas las acusaciones tan grandes y graves que hizo, vuelve a poner en mí un estado como si hubiera ido a la posguerra, lastimando no solamente a mi familia”

La esposa de Mario agregó que Shanik pudo haber hablado por las emociones que vivió debido a su derrota en el reality, sin embargo, por el alcance de su comentario le pide una disculpa pública.

“Yo quiero que Shanik haga una disculpa pública para Mario, para mi familia que también la dañó. Mario no se merece eso, y de no ser así, actuaremos conforme a derecho”

La pareja del presentador que fue uno de los favoritos en los años 90 destacó que la acusación de Berman estuvo fuera de lugar.

“Está haciendo graves acusaciones que no le corresponden, que no le constan… quiero entender que habló desde su rabia, pero no es el medio ni la forma de tratar una situación así”

Brenda Bezares