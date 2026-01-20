Hijo de David y Victoria Beckham los acusa de querer “arruinar” su matrimonio

GENERANDO AUDIO...

David y Victoria Beckham acusados de arruinar el matrimonio de su hijo. Foto: Getty

Este lunes, por medio de sus historias de Instagram, Brooklyn Peltz Beckham, hijo de Victoria y David Beckham, acusó a sus padres de intentar “arruinar” su matrimonio. Asimismo, señaló que ambos han controlado la narrativa a lo largo de los últimos años.

Captura de Instagram: brooklynpeltzbeckham

He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han impreso.

Por otra parte, Brooklyn aseguró que sus padres trataron de sobornarlo antes de su boda. Su madre, mencionó, canceló la confección del vestido de Nicola, su prometida.

Captura de Instagram: brooklynpeltzbeckham

Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que cediera los derechos de mi nombre, lo cual nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Estaban decididos a que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces se iniciarían los términos del acuerdo. Mi negativa afectó el pago, y nunca me han vuelto a tratar igual desde entonces. Durante la planificación de la boda, mi madre llegó a llamarme “malvado” porque Nicola y yo decidimos incluir a mi Nanny Sandra y a la Naunni de Nicola en nuestra mesa, porque ambas no tenían a sus esposos. Nuestros padres tenían sus propias mesas igualmente adyacentes a la nuestra.

De igual forma, el hijo mayor del matrimonio narró que sus padres comenzaron a atacarlo un día antes de su boda, tras defender a su esposa de comentarios que la aislaban de la familia. Por otra parte, dijo que su madre “secuestró” su primer baile de bodas con Nicola.

Captura de Instagram: brooklynpeltzbeckham

Frente a nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba planeado mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre me estaba esperando para bailar conmigo. Ella bailó de forma muy inapropiada sobre mí frente a todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida. Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos de nuestro día de boda que nos trajeran alegría y felicidad, no ansiedad y vergüenza.

Captura de Instagram: brooklynpeltzbeckham

Además, Pelt Beckham mencionó que su mamá ha tratado de incomodarlos invitando a mujeres de su pasado, además de que su padre intentó excluir a Nicola de planes familiares.

Mi esposa ha sido constantemente irrespetada por mi familia, sin importar cuánto hayamos intentado unirnos como uno solo. Viajamos a Londres para el cumpleaños de mi padre y fuimos rechazados durante una semana mientras esperábamos en nuestra habitación de hotel intentando planear tiempo de calidad con él. Él rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras en cada esquina. Cuando finalmente aceptó verme, fue bajo la condición de que Nicola no estuviera invitada.

Por último, Brooklyn se defendió de sus padres quienes, mencionó, han tratado de controlarlo por años. Ahora, aseguró, se encuentra agradecido de haberse alejado de ellos, encontrando paz y alivio.

Captura de Instagram: brooklynpeltzbeckham

Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia.

