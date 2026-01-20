Llave MX suma 20.5 millones de usuarios y fortalece servicios digitales en México
Llave MX se consolida como una de las principales herramientas digitales del Gobierno de México para facilitar el acceso a trámites y servicios en línea, al alcanzar 20.5 millones de usuarios activos a un año de su implementación.
Llave MX impulsa la autenticación digital en trámites gubernamentales
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que Llave MX opera actualmente como un mecanismo de autenticación digital seguro y ágil, integrado en 168 sistemas y portales de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, de los cuales 36 corresponden a entidades federativas.
De acuerdo con cifras oficiales, esta plataforma ha permitido modernizar procesos administrativos, reducir tiempos de respuesta, disminuir traslados presenciales y prevenir posibles actos de corrupción, al centralizar el acceso a múltiples servicios en un solo registro digital.
Más de 20 millones de personas utilizan Llave MX
A 12 meses de su lanzamiento, 20.5 millones de personas cuentan con una cuenta activa de Llave MX, utilizada para realizar trámites relacionados con el registro civil, servicios de agua, asuntos agrarios y el registro a programas sociales.
Entre sus usos más frecuentes destaca su aplicación en el registro de solicitantes de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra, donde se ha convertido en una herramienta clave para la gestión digital de apoyos sociales.
Trámites disponibles a través de Llave MX
Mediante Llave MX, las personas pueden acceder a la Plataforma Nacional de Registro Civil para:
- Descargar actas de nacimiento, matrimonio o defunción.
- Solicitar la captura de documentos que aún no estén digitalizados.
- Realizar correcciones o aclaraciones de datos.
Asimismo, la plataforma permite agendar citas para obtener o renovar el pasaporte, realizar el llenado del Formato Estadístico para Mexicanos y acceder a servicios como:
- Ventanilla Digital Única del Agua
- Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial
- Sistema de Atención Ciudadana de Presidencia
- Ventanilla Única de trámites agrarios de la Procuraduría Agraria
Estados que ya integran Llave MX
A nivel estatal, Llave MX ha sido incorporada en los sistemas de Morelos, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Aguascalientes, Chiapas y Oaxaca.
En estas entidades, la cuenta permite acceder, entre otros servicios, al Predial en Línea de Tamaulipas, al Sistema de Citas Oaxaca, al Atlas Digital, así como a constancias de sanciones o inhabilitación emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos.
Acceso único vinculado a la CURP
Uno de los principales beneficios de Llave MX es que ofrece un acceso único vinculado a la CURP y a un medio de contacto personal, lo que elimina la necesidad de crear múltiples cuentas y contraseñas para cada trámite gubernamental.
Para crear una cuenta, únicamente se requiere contar con CURP, número telefónico, correo electrónico e ingresar al sitio oficial www.llave.gob.mx. En caso de requerir apoyo, las personas pueden comunicarse al 079, donde se brinda asistencia inmediata.
