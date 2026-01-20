Llave MX suma 20.5 millones de usuarios y fortalece servicios digitales en México

GENERANDO AUDIO...

Llave MX se consolida como una de las principales herramientas digitales del Gobierno de México para facilitar el acceso a trámites y servicios en línea, al alcanzar 20.5 millones de usuarios activos a un año de su implementación.

Llave MX impulsa la autenticación digital en trámites gubernamentales

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que Llave MX opera actualmente como un mecanismo de autenticación digital seguro y ágil, integrado en 168 sistemas y portales de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, de los cuales 36 corresponden a entidades federativas.

De acuerdo con cifras oficiales, esta plataforma ha permitido modernizar procesos administrativos, reducir tiempos de respuesta, disminuir traslados presenciales y prevenir posibles actos de corrupción, al centralizar el acceso a múltiples servicios en un solo registro digital.

Más de 20 millones de personas utilizan Llave MX

A 12 meses de su lanzamiento, 20.5 millones de personas cuentan con una cuenta activa de Llave MX, utilizada para realizar trámites relacionados con el registro civil, servicios de agua, asuntos agrarios y el registro a programas sociales.

Entre sus usos más frecuentes destaca su aplicación en el registro de solicitantes de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra, donde se ha convertido en una herramienta clave para la gestión digital de apoyos sociales.

Trámites disponibles a través de Llave MX

Mediante Llave MX, las personas pueden acceder a la Plataforma Nacional de Registro Civil para:

Descargar actas de nacimiento, matrimonio o defunción .

. Solicitar la captura de documentos que aún no estén digitalizados.

que aún no estén digitalizados. Realizar correcciones o aclaraciones de datos.

Asimismo, la plataforma permite agendar citas para obtener o renovar el pasaporte, realizar el llenado del Formato Estadístico para Mexicanos y acceder a servicios como:

Ventanilla Digital Única del Agua

Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial

Sistema de Atención Ciudadana de Presidencia

Ventanilla Única de trámites agrarios de la Procuraduría Agraria

Estados que ya integran Llave MX

A nivel estatal, Llave MX ha sido incorporada en los sistemas de Morelos, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Aguascalientes, Chiapas y Oaxaca.

En estas entidades, la cuenta permite acceder, entre otros servicios, al Predial en Línea de Tamaulipas, al Sistema de Citas Oaxaca, al Atlas Digital, así como a constancias de sanciones o inhabilitación emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos.

Acceso único vinculado a la CURP

Uno de los principales beneficios de Llave MX es que ofrece un acceso único vinculado a la CURP y a un medio de contacto personal, lo que elimina la necesidad de crear múltiples cuentas y contraseñas para cada trámite gubernamental.

Para crear una cuenta, únicamente se requiere contar con CURP, número telefónico, correo electrónico e ingresar al sitio oficial www.llave.gob.mx. En caso de requerir apoyo, las personas pueden comunicarse al 079, donde se brinda asistencia inmediata.

