Reducción del 40% en homicidios dolosos no es posible: organizaciones

Organizaciones civiles cuestionaron la reducción del 40% en homicidios dolosos que presume el Gobierno federal, al asegurar que los datos no son comparables, carecen de metodología transparente y podrían ocultar reclasificaciones de otros delitos violentos.

De acuerdo con representantes del Observatorio Nacional Ciudadano, México Unido Contra la Delincuencia y Causa en Común, la disminución reportada no coincide con el aumento de otros delitos, como:

Extorsión

Narcomenudeo

Trata de personas

Desapariciones

“Parece sospechoso que mientras tenemos más extorsiones, tenemos más narcomenudeo, tenemos más trata y tráfico de personas, tenemos menos homicidios, pero sí tenemos más desaparecidos”. Francisco Rivas, Observatorio Nacional Ciudadano

Reducción de homicidios en México genera dudas

Destacó que desde 2020 se han aplicado cambios en los registros, como el uso de categorías distintas a homicidio doloso, lo que dificulta la comparación entre años.

Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia, advirtió que no existe una metodología pública y transparente.

“No existe una metodología pública ni transparente que nos permita ver cómo se están integrando esos datos”. Lisa Sánchez, México Unido Contra la Delincuencia

Además, subrayó que durante el mismo periodo los homicidios culposos, como accidentes, aumentaron alrededor de 8%, convirtiéndose en la principal causa de muerte violenta.

“Estamos viendo que el homicidio culposo, es decir, los accidentes o los homicidios que se cometen de forma imprudencial, esos están subiendo para el mismo periodo un 8%”. Lisa Sánchez, México Unido Contra la Delincuencia

Comparativos no avalan el 40%

Nancy Angélica Canjura Luna, de Causa en Común, explicó que al realizar un comparativo estadísticamente adecuado —año completo contra año completo— la reducción real sería de alrededor del 22%, no del 40% anunciado oficialmente.

“No hay una disminución del 40%, si hacemos el comparativo que digamos sería estadísticamente adecuado, sería del año completo, de 2024 contra 2025 y ahí tenemos una disminución del 22%”. Nancy Angélica Canjura Luna, de Causa en Común

Las organizaciones también alertaron que ya no se estarían contabilizando en homicidio doloso a las víctimas localizadas en fosas clandestinas, lo que impacta directamente en las cifras finales.

En algunos estados, añadieron, se reportan menos homicidios, pero aumentan categorías como “otros delitos contra la vida”, un comportamiento que consideran atípico.

Cifras no dan certeza sobre estrategia de seguridad

Para las organizaciones civiles, los datos actuales no ofrecen certeza sobre la efectividad de la estrategia de seguridad federal.

“Eso da para preguntarnos si no son más bien errores de clasificación o manipulaciones en la clasificación de la estadística. Tiene también como objetivo de alguna manera frenar las intenciones de injerencia estadounidense en materia de seguridad en México y el riesgo de una posible intervención militar”. Lisa Sánchez, México Unido Contra la Delincuencia

Finalmente, las organizaciones consideran que el discurso oficial podría buscar reducir presiones externas, particularmente de Estados Unidos, sobre la política de seguridad en México.

