Francisco Garduño, nombrado Director General de Centros de Formación para el Trabajo

GENERANDO AUDIO...

Francisco Garduño con nuevo cargo alineado a la SEP. Foto: Cuartoscuro.

Francisco Garduño fue nombrado como Director General de Centros de Formación para el Trabajo, los cuales están apegados a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior.

A través de su cuenta de X, Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, dio a conocer el nombramiento de Garduño, otorgado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la Educación Media Superior que está en marcha con el Bachillerato Nacional.

Garduño asume el cargo a menos de un año de dejar el Instituto Nacional de Migración

En el mes de abril del pasado año, Francisco Garduño dejó su cargo como titular del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, durante sus labores, ocurrió el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en marzo del 2023, en el que fallecieron 40 personas.

Tras el incendio, Garduño enfrentó un largo proceso judicial. No obstante, durante abril y antes de su renuncia, un Tribunal de Apelación confirmó la suspensión del proceso penal en su contra, lo que generó críticas y molestia en los familiares de las personas afectadas. En busca del perdón, el funcionario ofreció una disculpa pública en septiembre, en las instalaciones del Museo de la Ciudad de México, en presenta de familiares de las víctimas.

¿Qué son los Centros de Formación?

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) tiene como atribuciones normar, operar, coordinar, controlar y evaluar el servicio de capacitación para el trabajo. De esta forma, se contribuye al acceso al empleo, así como al desarrollo social, económico y eleva el nivel de vida de los ciudadanos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.