¡No pudo contener el llanto! Ingrid Coronado se quiebra en su último programa de televisión

Ingrid Coronado salió de programa de TV. Foto: Cuartoscuro

Ingrid Coronado no pudo contener el llanto durante su último programa de televisión. La conductora salió de “Sale el sol” y reveló los motivos que la orillaron a despedirse del matutino con el que regresó a la pantalla chica.

¿Por qué se va Ingrid Coronado de la televisión?

“Tuve que tomar esta decisión porque mis hijos están creciendo mucho a nivel profesional. Ellos son deportistas de alto rendimiento, son padelistas, y el próximo año viene el mundial y tenemos una tarea muy importante, como familia, que es viajar a muchos lados para que pueda calificar y yo me prometí que iba a acompañarlos en cada momento en esta aventura”.

De acuerdo con la popular presentadora, desea acompañar a sus hijos en el proyecto profesional que tienen y estar a cuadro le impide estar con ellos.

“Para mí es importante estar cerca de ellos, para ellos es importante estar conmigo. Y quiero estar ahí. Y un trabajo en televisión donde tengo que estar todos los días es algo que no me iba a permitir estar cerca de ellos, por lo tanto, es la razón por la cual tomo la decisión de estar fuera de este programa”.

Visiblemente conmovida, Ingrid Coronado aseguró que el llanto era de alegría y no de tristeza.

“No podía parar de llorar, pero no es de tristeza, es de alegría, de saber que no solamente vivimos grandes alegrías juntos, sino que me llevo grandes amistades, grandes amigos”.