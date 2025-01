Los exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, Jorge Medina y Josi Cuen, están juntos para una gira internacional con la que han registrado entradas agotadas en casi todos los recintos donde se presentan.

Jorge Medina asegura que “se siente orgulloso del niño Jorge que se atrevió a soñar escuchándolo a él, su historia personal, unas cositas que no había contado. Creo que venir de donde venimos es un logro más grande de lo que implica vender boletos”, reconoció el cantante que también hace labor social a través de una clínica de recuperación de alcohólicos.

Y aunque gozan del cariño del público no se confían y siguen trabajando por cumplir sus sueños y llevar alegría al público.

“No creo que exista una formula así que digas tú, así van a suceder las cosas porque hay gente que trabaja mucho pero no se les da, yo creo que en esta magia que existe entre nosotros, y en lo que está sucediendo en cada concierto, hay un toque divino que diosito nos está bendiciendo” considera Josi Cuen.

Acaban de lanzar la nueva versión de “Mi segunda vida”, al mismo tiempo tratan de mantenerse a la vanguardia con las redes sociales. ¡Somos de la vieja guardia, de la vieja escuela y también tenemos un equipo que es para la nueva escuela”, destacó Jorge Medina, en entrevista con UnoTV.

Medina ha compartido su recuperación de alcoholismo, e incluso, contó que es padrino de un centro de ayuda, una tarea que le gusta mucho:

“Yo quiero dedicarme a eso, me gusta mucho la psicología, estoy estudiando un poco ahorita, estoy estudiando a través de, en línea, porque la persona que me ayudó a mi no era psicólogo, pero él tiene cuatro diplomados en psicología siempre hay un modo de superarte”.

Jorge Medina