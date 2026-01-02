GENERANDO AUDIO...

Los Juegos Olímpicos de Invierno serán del 6 al 22 de febrero del 2026. Foto| AFP

La cantante italiana Laura Pausini ha sido confirmada como una de las estrellas musicales que se presentarán durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Un evento cultural destacado de la temporada olímpica. Esta confirmación ha generado entusiasmo entre los fans de la cantante y el deporte de todo el mundo.

¿Cuándo serán los juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026?

Programados para celebrarse del 6 al 22 de febrero de 2026, los Juegos Olímpicos de Invierno reunirán a miles de atletas de todo el mundo en distintas sedes de Italia. Además, la ceremonia inaugural tendrá lugar el 6 de febrero en el icónico Estadio San Siro de Milán, marcando así el inicio oficial del evento.

En este magno evento, además de las competencias deportivas, se espera ofrecer una experiencia artística y cultural que refleje tanto la historia como la modernidad italiana.

El anuncio oficial de la participación de Pausini fue realizado por los organizadores de la Fundación Milano-Cortina 2026. Destacaron que la cantante encarna el concepto central elegido para la ceremonia: “Armonía”.

Según la fundación, esta temática no sólo se refiere al sentido musical de la palabra, sino también a la idea de unir tradiciones locales con perspectivas globales.

¿Qué son los Juegos Olímpicos de Invierno?

Los Juegos Olímpicos de Invierno son un evento multideportivo internacional que reúne a atletas de todo el mundo en disciplinas practicadas sobre nieve y hielo.

Se celebran cada cuatro años, organizados por el Comité Olímpico Internacional (COI). Se difieren de los Juegos Olímpicos de Verano comúnmente llamados“Juegos Olímpicos” en deportes, estaciones y sedes.

Estos Juegos incluyen unas 100 disciplinas en 15 deportes principales, como esquí alpino, patinaje artístico, hockey sobre hielo, biatlón y snowboard.

