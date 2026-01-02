“Sé que 2026 va a ser mejor”: La cantante Pink pasa Año Nuevo en el hospital y comparte selfi

GENERANDO AUDIO...

Pink pasó Año Nuevo en el hospital. Foto: Getty

La cantante Pink pasó Año Nuevo en el hospital luego de que sufrió una lesión en el cuello. La intérprete de “Just like a pill” compartió en una selfi en redes sociales donde se le vio sonriente, pese a no estar con su familia para dar la bienvenida al 2026.

“Puede que no sea un lifting facial elegante, pero estoy recibiendo dos nuevos discos brillantes en mi cuello. Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio, de que aprecio este recipiente que tengo y lo uso para todo lo que vale la pena”. Pink

La artista no entró en más detalles sobre el percance que sufrió, el lugar donde le pasó el incidente o cuándo sucedió. Tampoco mencionó cuánto tiempo seguiría ingresada en el hospital.

Pink recibe Año Nuevo en el hospital

Pink pasó Año Nuevo en el hospital, pero viendo el lado positivo pese a no estar con sus seres queridos en ese momento:

“Mientras me siento aquí sola en la víspera de Año Nuevo en una habitación de hospital, mientras mi familia está felizmente haciendo snowboard, sé que 2026 va a ser mejor porque esa es la elección que he hecho. Espero y rezo que cada persona pueda pedir ese deseo, tener esa elección”. Pink

Pink elige la alegría en 2026

La también actriz y compositora estadounidense remarcó su elección de la alegría sobre el dolor, para así continuar su vida y lo que le depare:

“No tengamos miedo de cuidar de nosotros mismos y de los demás. Elijo la alegría y dejo atrás el dolor. Voy a elegir pensamientos positivos sobre los negativos. Y voy a enfurecerme contra la muerte de la luz. Voy a seguir buscando la luz, incluso mientras experimento la oscuridad”. Pink

Pink desea un Feliz Año Nuevo para todos

Luego de que Pink pasó Año Nuevo en el hospital y lo compartió a sus seguidores, no se iba a despedir si desearle a todos los demás sus mejores deseos y el cambio que viene, “Estoy tan feliz de decir adiós al año de la serpiente y darle la bienvenida al caballo” señaló.

