Primer concierto gratuito en el Zócalo de 2026: fecha y artistas que se presentarán

Distintos conciertos se han realizado en el Zócalo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Plaza de la Constitución, en el centro de la Ciudad de México (CDMX), ha sido escenario de distintas presentaciones musicales durante las fechas decembrinas. Con la llegada de 2026, surge la pregunta: ¿cuál será el primer concierto gratuito en el Zócalo del año?

Actualmente, se realiza el Festival Luces de Invierno, en el que desde el pasado 20 de diciembre y hasta el domingo 4 de enero, distintas agrupaciones se presentan gratis en el corazón de la capital.

Aunque este jueves 1 de enero no hay actividades programadas, el fin de semana sí habrá conciertos y en Unotv.com te contamos cuál será el primero del año en el Zócalo capitalino.

¿Cuándo será el primer concierto gratuito en el Zócalo de CDMX?

Como señala la cartelera del Festival Luces de Invierno, los conciertos gratuitos continuarán este viernes, día en el que las bandas Los Amantes de Lola y La Barranca encabezan las presentaciones.

La cartelera para este 2 de enero es:

Rancho Cósmico (Selección Cuicatl), de 14:00 a 14:45 horas

Los detectives, de 15:00 a 15:45 horas

Neptuna, de 17:00 a 17:50 horas

Los Amantes de Lola, de 18:00 a 19:20 horas

La Barranca, de 19:40 a 21:00 horas

El Festival Luces de Invierno continuará este sábado 3 de enero de 2026 con:

Fania Delena y la Rebelión Rumbera (Selección Cuicatl), a las 17:05 horas

La Orquesta de Pérez Prado, a las 17:15 horas

Jorge Carmona. La voz del barrio, a las 19:20 horas

Orquesta Canela, a las 20:40 horas

DJ Santiago Show, a las 21:55 horas

Para el cierre, el domingo 4 de enero, los horarios de conciertos son:

Ari Vargas, de 13:00 a 14:00 horas

Orquesta Infantil de la Magdalena Contreras (Selección Cuicatl), de 14:00 a 15:00 horas

Camila Guevara, de 16:00 a 16:45 horas

Valeria Jasso, de 17:00 a 17:50 horas

Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buena Vista Social Club, de 18:05 a 19:10 horas

Ana Tijoux, de 19:30 a 21:00 horas

