Violinista demanda a Will Smith por supuesto acoso sexual

Violinista demanda a Will Smith. Foto: Getty

Brian King Joseph es el nombre del violinista que demandó a Will Smith, así como a sus asociados, por presunto acoso sexual, despido injustificado y represalias. Esto fue dado a conocer por la revista People. Por su parte, el actor y cantante no ha emitido algún posicionamiento al respecto.

La parte demandante habría presentado una queja en la Corte Superior de California, en Los Ángeles, el martes 30 de diciembre, así lo recalcó el medio de comunicación.

¿Qué se sabe de la demanda del violinista contra Will Smith por acoso sexual?

La defensa del violinista indicó que Brian King Joseph iba a ser víctima de “explotación sexual”, luego de que se le invitó a la gira global, Based on a True Story.

La denuncia indicó una presunta “serie de eventos traumáticos” en marzo de 2025, en medio de la gira de Will Smith, en la que Joseph afirmó que descubrió que alguien había entrado en su habitación de hotel en Las Vegas sin signos de haber forzado la entrada.

La evidencia “de una amenaza sexual de violencia” al parecer estaba implicada con una nota escrita a mano que decía: “Brian, volveré… solo nosotros”, con un corazón dibujado y firmado, “Stone F”, así como “toallitas, una botella de cerveza, una mochila roja, una botella de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona y un pendiente.

El violinista que demandó a Will Smith, y a sus asociados, habría alegado que temió que una de esas personas del equipo del cantante regresara a su habitación para participar en actos sexuales con él, según la denuncia.

El violinista indicó que al parecer trató de comunicar los hechos con el personal del hotel, pero el equipo de Will Smith intervino y momentos después se le indicó que estaba despedido, y que alguien más tomaría su lugar en la gira.

