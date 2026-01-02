Llamada de emergencia revelaría que hija de Tommy Lee Jones murió por sobredosis: “Código 3, cambio de color”

GENERANDO AUDIO...

Al momento, no hay una causa oficial de su muerte. Foto: Getty Images

La hija del actor Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue encontrada muerta durante la celebración de Año Nuevo 2026, y una llamada de emergencia reportó una presunta sobredosis, de acuerdo con información difundida por el medio TMZ.

Según el reporte, una llamada al número de emergencias alertó sobre la condición de la mujer como un “código 3 para sobredosis o cambio de color”, información que aparece en una grabación del despacho de emergencias compartida por el medio estadounidense.

¿Qué se ha revelado de la muerte de la hija de Tommy Lee Jones?

Victoria Jones fue localizada alrededor de las 2:52 de la madrugada dentro del hotel Fairmont, en San Francisco. Al arribar al lugar, los paramédicos evaluaron a la mujer y la declararon muerta.

Posteriormente, un portavoz del Departamento de Policía de San Francisco confirmó que, aproximadamente a las 3:14 horas, oficiales acudieron al hotel tras recibir el reporte del fallecimiento de una persona, añadió TMZ.

Hasta el momento, la causa oficial de la muerte no ha sido determinada y las autoridades no han emitido un comunicado adicional sobre el caso.

Ni Tommy Lee Jones ni su representante han realizado declaraciones públicas tras el fallecimiento de la mujer, quien tenía 34 años.

¿Quién fue Victoria Jones?

Victoria Jones era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley. Intentó incursionar en el mundo de la actuación, con breves apariciones en “Men in Black II” (2002) y en la serie “One Tree Hill” (2003).

Dos años después participó en la película “The Three Burials of Melquiades Estrada”.

