“Voy a arreglar mi carita”: Lyn May busca sanar su rostro; visitará un médico

Lyn May sufrió daños en la cara hace años. Foto: Cuartoscuro

Lyn May confesó que buscará apoyo médico para poder sanar la cara luego de que le inyectaran aceite durante su juventud. La vedette aseguró que será un doctor en Estados Unidos con el que acudirá para que le arregle el rostro.

“Voy a ir a Los Ángeles a ver un doctor para que me arregle bien mi carita”.

En entrevista con la revista TvNotas, la famosa aseguró que ha tenido atención médica en donde le están “quitando las bolitas”.

“Ahorita, con la ayuda de un médico que me ha estado quitando las bolitas, estoy mucho mejor. La gente me acepta como soy”.

Además, la polémica vedette confesó que desea ponerse implantes en el pecho, aunque, dijo, no es una decisión tomada, ya que, consideró, se ve más natural en el escenario.

“Pienso en volver a ponerme busto. Me quité las prótesis porque se tienen que cambiar cada 10 años. Ahorita tengo mi busto, que es pequeño. No sé si lo haga porque en el escenario, como hago maromas, brinco y puedo saltar más porque no me pesan. Me veo más natural”.

¿Qué le pasó en la cara a Lyn May?

Hace años, Lyn May cautivaba con su belleza y su sensualidad; sin embargo, su rostro cambió luego de someterse a un presunto tratamiento estético. La vedette recuerda que con la promesa de mejorar su rostro se dejó inyectar presunto colágeno que terminó siendo aceite.

“Tuve la desgracia, no de hacerme cirugías, sino de inyectarme la cara. Llegaron unas tipas, cuando yo tenía como 25 años, y me dijeron: ‘Te vamos a poner un aceite, que es colágeno, en las mejillas para que se te hagan unos pómulos bonitos’. Y me inyectaron un aceite horrible”.

Después de ver como el rostro comenzaba a cambiar, producto del aceite que le inyectaron, Lyn May recordó los duros momentos que vivió y que la llevaron, incluso, a pensar en su final.

“Estaba muy joven. No necesitaba nada y tenía una cara preciosa. Estas mujeres llegaron para sacarme dinero. Quería morirme, tomar pastillas y envenenarme. No podía ni verme al espejo. Rompí todos los que había en casa. Estaba en pleno éxito de mi carrera, en el teatro Blanquita bailando. Son cosas que por algo pasan en la vida”.

Aunque fue muy duro el drástico cambio en su aspecto, Lyn May explicó cómo logró superar la situación que vivía en ese momento de su carrera.

“Me ayudó mucho el baile. Mi trabajo. Tuve que ir con un psicólogo mucho tiempo. Me ayudó a aceptarme, quererme y sentirme bien. Me dijo que con el tiempo iba a salir eso e iba a quedar como antes”.