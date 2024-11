Lyn May sorprende con renovado rostro en Instagram. Foto: Getty Images

La vedette Lyn May sorprendió a sus seguidores al mostrar su rejuvenecido rostro, por lo cual no pudieron faltar los halagos. En UnoTV.com te compartimos los detalles.

Lyn May sorprende con rostro rejuvenecido

A través de su cuenta de Instagram, la estrella del “Cine de Ficheras” compartió una fotografía en la que luce una piel tersa y sin arrugas.

“Vedette sólo hay una y se llama Lyn May”, escribió la actriz de 71 años.

Su maquillaje en tono nude le hizo resaltar sus facciones, las cuales llegaron a perder su forma después de inyectarse sustancias en el rostro.

Lyn May llamó la atención al aparecer sin ropa en la parte de arriba, dejando poco a la imaginación, por lo que su larga cabellera negra cubría su cuerpo.

Fiel a su estilo, la vedette mostró su uñas en tono rojo. Su rostro volvió a causar sensación luego de viralizarse hace algunos meses.

Le llueven halagos a la vedette

El rostro de Lyn May no pasó desapercibido, por lo que sus seguidores la llenaron de halagos al mostrar su aspecto rejuvenecido.

“El amor de mi vida”, “Te ves divina”, “Tú eres las más guapa”, “Se ve más moderna”, “El cirujano hizo un gran trabajo”, “Muy hermosa mi amiga” y “Siempre ha sido bella”, son algunos de los comentarios.

Tras las críticas que puedan llegar a surgir, la vedette no se quedó callada, afirmando que espera a las “señoras desquehaceradas a criticar”.

¿Qué le pasó a Lyn May en el rostro?

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la estrella de “Bellas noche” confesó que, en su juventud, un par de mujeres la convencieron de inyectarse la cara.

Sin embargo, al paso del tiempo, el rostro de Lyn May ya no era el mismo debido a que le aplicaron aceites en vez de bótox.

“Eran aceites para la gripa, ya que estaban muy de moda. Todo el mundo se lo ponía. Si hubieran sido biopolímeros, me muero!”, dijo la vedette de 71 años.

Incluso, tras los cambios en su rostro, Lyn May reveló que llegó a pensar en quitarse la vida. “Me quise matar. No me quería ver en un espejo. Ya no quería vivir”, afirmó la bailarina.