“Me pegó y me sacó de la casa”: mamá de Gala Montes responde y afirma tener pruebas

Gala Montes, actriz, protagoniza polémica con su mamá. Foto: Cuartoscuro

La mamá de Gala Montes rompió el silencio luego de ser acusada por la actriz de amenazas, extorsión y de, supuestamente, querer quedarse con su dinero. A través de unos videos, Crista se defendió y señaló a la actriz de haberla golpeado.

“La mitad de lo que dice es mentira… Ojalá lo haga legal, pero yo tengo pruebas, tengo videos, audios, mensajes de cómo me habla. Tengo videos de cómo me pegó y tengo videos de cómo me sacó de la casa… Entre las dos hijas me agarraron a golpes”.

En su respuesta, la madre de Gala Montes aseguró que la actriz, incluso, le lanzó una lámpara a la cara, momento en el que, dijo, le trató de poner un alto.

“Me sorraja el plato de cereal, y dice que la violenta soy yo. Lógico me paré y le dije ‘hasta aquí llegaste, escuincla babosa’. Después de eso me quiso sacar de mi casa, quería que me sentara en la banqueta y luego me aventó una lámpara en la cara y resulta que la violenta soy yo. Me agarraron entre las dos escuinclas y me agarraron a golpes porque se pusieron de acuerdo. Qué tal si eso lo hacemos legal”

Aunque aseguró que no desea quitarle el dinero a su hija, sí destacó que no se le hace justo que no le dé algo por el tiempo en el que estuvo trabajando con ella

“Yo no estoy pidiendo ni la mitad ni me quiero quedar con el dinero de Gala, pero no se me hace justo que se haya quedado con todo. Eso es lo único que le estoy pidiendo… Tampoco se vale que me deje sin un peso cuando trabajé con ella todo el tiempo”.

Además, la madre de Gala Montes enfatizó que a su hija “de un día para otro” le “nació” un odio hacia ella. También mostró su sorpresa por la relación que la actriz tiene ahora con su padre.

“No puede ser posible que de un día para otro, Gala, de repente, ya no quiere estar conmigo y nació un odio hacia mí, no sé quién le metió tanto odio… Soy la mamá mala, la que se quitó la comida de la boca durante tanto tiempo y ahora se van con el papá bueno, al que, en algún momento, internaron en un anexo, ése es el papá bueno”.

Además, desmintió que sea homofóbica, como la actriz lo aseguró luego de confesar su bisexualidad.