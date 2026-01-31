Mariah Carey recibe el premio Persona del Año en los Grammy 2026

GENERANDO AUDIO...

La artista tiene 5 Grammy. Foto: Gettyimages

Mariah Carey fue reconocida ayer, viernes 30 de enero, con el premio Persona del Año que otorga la Academia de la Grabación de los Grammy. La ceremonia se realizó en el marco de la 68.ª edición de los premios Grammy, cuya entrega principal será mañana en Los Ángeles.

Dentro del evento, artistas como Ke$ha y la cantautora estadounidense Maggie Rogers cantaron canciones de Carey rindieron honor a la cantante con una amplia trayectoria.

“Recibir este honor es uno de los momentos más profundos de mi vida y mi carrera. La lista de los galardonados a Personas del Año de otros años la componen leyendas, iconos y héroes”, dijo Carey al recibir el premio.

¿Por qué la Academia reconoció a Mariah Carey?

La Academia enfocada en la música señaló que la influencia de Carey va más allá de su música. Theresa Wolters, directora ejecutiva de MusiCares, mencionó en dicha ceremonia que la filantropía de Carey incluye “ayuda en caso de desastre, empoderamiento juvenil o programas que ayudan a quienes enfrentan barreras para acceder a oportunidades”.

Con esto, Carey se une a artistas como Joni Mitchell, Bon Jovi y Grateful Dead que han recibido este mismo reconocimiento.

Carey ha ganado cinco Grammy y ha sido nominada 34 veces. Su primer álbum, lanzado en 1990 con su nombre, llegó al número 1 en Billboard 200 y permaneció allí por once semanas. Entre sus temas se encuentra ‘All I Want for Christmas Is You’ (1994), que este año permaneció más de 20 semanas en el número 1 de Billboard Hot 100.

