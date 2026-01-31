Fino y con estilo: Así luce el Niño Dios Gucci viral

GENERANDO AUDIO...

Las vestimentas de niño Dios son al gusto de cada persona. Foto: shutterstock

A pocos días del Día de la Candelaria, una figura del Niño Dios volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales por su inusual apariencia; no lleva túnica ni ropón bordado, sino un conjunto Gucci de diseñador.

Aunque fotos y videos del muñeco comenzaron a circular desde finales de año, debido a la cercanía con el 2 de febrero, esta pieza ha tomado relevancia de nuevo

Con todo el estilo: así es el Niño Dios que viste Gucci

Se trata del apodado “Niño Dios Gucci”, una imagen religiosa que se exhibe en el Centro Histórico de la Ciudad de México y que ha llamado la atención por portar prendas de marcas internacionales, algo poco común dentro de una tradición profundamente religiosa.

El pequeño luce un conjunto deportivo en tono claro con logotipos de Gucci, además de calzado Burberry y accesorios dorados. La escena rompe con lo clásico y ha provocado desde curiosidad hasta bromas entre usuarios que lo bautizaron como el “Niño Dios buchón”.

¿Dónde verlo y cuánto vale su ropa?

La figura se encuentra en exhibición en Creaciones Geomany, un local ubicado en la calle Talavera. Sus propietarios aclararon que no está en venta, ya que forma parte de su colección personal.

Sin embargo, revelaron el precio aproximado del atuendo: el conjunto y los accesorios alcanzan un valor cercano a 15 mil pesos, mientras que la silla de madera donde está colocado ronda los 3 mil pesos.

¿Cuánto cuesta vestir tu Niño Dios para la Candelaria?

Aunque el caso del “Niño Dios Gucci” es llamativo por el lujo, vestir una imagen para esta fecha puede ser mucho más accesible.

En el Centro Histórico, mercados y tiendas religiosas se ofrecen trajes tradicionales de 100 a 450 pesos, mientras que diseños especiales (como angelitos, santos, médicos o atuendos personalizados) pueden subir a 1,000 o 2,000 pesos, dependiendo de la tela y los detalles.

