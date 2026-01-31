Venta de tamales dejaría derrama económica de mil 538 mdp en CDMX por Día de la Candelaria

GENERANDO AUDIO...

Coparmex indicó 10 mil 279 negocios se benefician de esta fecha. Foto: Cuartoscuro.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex CDMX) estimó que el Día de la Candelaria dejará una posible derrama económica de mil 538 millones de pesos en negocios relacionados con la venta de tamales en la capital del país, durante este 2026.

Mediante un comunicado, el organismo empresarial indicó que este festejo representa una “oportunidad clave para miles de pequeños y medianos negocios”. Se debe a que dicha fecha impacta favorablemente a una gran cantidad de comercios formales, pese a que la mayoría de los beneficios suelen ser para el comercio informal.

Coparmex estimó que existen cerca de 447 negocios fijos dedicados a la venta de tamales y atole en CDMX. A ellos, se suman 6 mil 100 comercios que venden el nixtamal, insumo fundamental para elaborar los tamales, siendo así un pilar para esa cadena productiva.

También se benefician 3 mil 722 panaderías que ofrecen complementos, como el pan de dulce o bolillos, en CDMX. En total, la producción y venta de tamales favorece a 10 mil 279 negocios, según Coparmex.

Por eso, el organismo empresarial destacó que el Día de la Candelaria de este 2026 podría generar una derrama económica de mil 538 millones de pesos.

Coparmex resaltó que esa ganancia representa un “respiro económico” y una oportunidad para sostener el empleo local en los micro y pequeños negocios relacionados a la venta de tamales, de los cuales, la mayoría son familiares.

De igual forma, la Confederación resaltó su “compromiso de visibilizar la importancia de las economías locales, promover condiciones que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas, y seguir impulsando políticas que reconozcan el valor económico y social de las tradiciones que dan vida a la Ciudad de México”.

¿Cuánto cuestan los tamales en el Día de la Candelaria?

El costo de los tamales durante el Día de la Candelaria depende del tipo de establecimiento donde se compren.

UnoTV realizó una comparación en restaurantes y puestos callejeros para dimensionar cuánto dinero se necesita para comprar tamales en una familia de cuatro personas.

En algunos restaurantes u otros negocios formales, el precio es de alrededor de 45 pesos por tamal. A su vez, un litro de atole tiene un costo de aproximadamente 90 pesos.

En cambio, en puestos de calle, el tamal normal puede costar 21 pesos la pieza. Asimismo, el litro de atole oscila en los 50 pesos.