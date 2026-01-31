Jueza rechaza suspender las redadas anti inmigración del ICE en Minnesota

GENERANDO AUDIO...

El gobierno estadounidense prometió reducir el número de agentes. Foto: AFP.

Una jueza federal rechazó la petición del gobierno de Minnesota para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender las redadas que realizan en la ciudad de Minneapolis.

De acuerdo con AFP, la jueza Katherine Menendez negó la solicitud del gobierno estatal este sábado 31 de enero. La administración de Minnesota, a cargo del gobernador Tim Walz, argumentó que los operativos federales violaban los derechos estatales.

Sin embargo, Katherine Menendez destacó que los perjuicios contra el Estado no eran suficientes para emitir una medida cautelar que suspendiera las redadas del ICE en Minnesota.

“En definitiva, el tribunal considera que el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar”, citó AFP.

Cabe destacar que también existe una demanda en los tribunales federales para evitar la posibilidad de que fuerzas federales eliminen pruebas sobre el asesinado de Alex Pretti, el enfermero que se opuso a los operativos anti inmigrantes.

ICE mantendrá redadas en Minneapolis

El rechazo de la jueza ocurre en un momento donde el gobierno de Donald Trump prometió disminuir la presencia de agentes de inmigración en Minnesota.

El pasado 29 de enero, el “zar fronterizo”, Tom Homan, aseguró que continuarán los operativos del ICE en Minneapolis, la principal ciudad de Minnesota.

No obstante, aseguró que está en marcha un plan para reducir el número de agentes. Actualmente, existen alrededor de 3 mil elementos en Minneapolis, según AFP.

“Vamos a asegurarnos de llevar a cabo operaciones de control dirigidas y lo repito: no renunciamos en absoluto a nuestra misión. Simplemente la realizaremos de manera más inteligente”, subrayó.

Mientras tanto, miles de personas marcharon este sábado en Minneápolis para reiterar su rechazo a las redadas migratorias en Estados Unidos.

En la marcha estuvo Bruce Springsteen, quien cantó para el público una canción dedicada a la memoria de ambos activistas abatidos.

La tensión en dicha ciudad incrementó por los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good, a manos de agentes del ICE.

