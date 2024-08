“Siempre me derrumbo, te extraño”: Maribel Guardia destapa lo que realmente vive por muerte de su hijo

A 15 meses del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, Maribel Guardia destapó el dolor que realmente vive por su partida. La actriz publicó una imagen para recordarlo, que acompañó con un mensaje en el que se sincera sobre lo que realmente siente.

Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardia, murió en abril de 2023 a los 27 años de edad. Su madre le dedicó unas palabras en una publicación reciente y es también la actriz la que suele compartir cómo crece su nieto, José Julián ante la ausencia de su padre.

Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa a 15 meses de su fallecimiento. Publicó una imagen del cantante en la que aparece abrazando a su perro.

La actriz habló como nunca de lo que realmente lleva en el corazón.

“15 meses que te fuiste. En este día siempre me quito la armadura con la que me visto y me quedo desnuda de tristeza, siempre me derrumbo. Te extraño papito”

Maribel Guardia