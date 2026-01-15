GENERANDO AUDIO...

Matthew McConaughey protege su imagen y voz ante la IA. FOTO: Afp

El actor estadounidense Matthew McConaughey registró su voz e imagen ante autoridades de Estados Unidos para evitar que sean usadas sin permiso por plataformas de inteligencia artificial (IA). El trámite se realizó en Nueva York, el 14 de enero de 2026, según registros oficiales de propiedad intelectual.

La acción busca frenar el uso no autorizado de su imagen en tecnologías de IA, un tema que ha generado preocupación entre actores y artistas tras el auge de herramientas como ChatGPT y sistemas de clonación de voz.

El registro fue presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO).

El actor, ganador del Oscar en 2014, presentó extractos de su voz y videos para dejar constancia legal de su identidad audiovisual y evitar que terceros la reproduzcan sin consentimiento mediante inteligencia artificial.

En los últimos años, varios artistas han expresado inquietud por el uso de su imagen vía IA generativa. Sin embargo, pocos han tomado acciones legales concretas. Uno de los casos más conocidos es el de Scarlett Johansson, quien en 2023 demandó a la aplicación Lisa AI por crear una imagen similar a ella sin autorización para fines publicitarios.

El enfoque de McConaughey es distinto. En lugar de reaccionar después de un uso indebido, decidió anticiparse y establecer protección legal directa sobre su imagen y su voz.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.