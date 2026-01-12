El nuevo algoritmo de X será de código abierto: ¿desde cuándo y qué significa?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué pasará cuando X sea de código abierto? | Foto: AFP

Elon Musk, magnate y propietario de X, anunció el pasado sábado que la red social, antes conocida como Twitter, será de código abierto a partir del próximo 17 de enero, según dio a conocer a través de su perfil de la plataforma.

“Haremos que el nuevo algoritmo de X, incluido todo el código utilizado para determinar qué publicaciones orgánicas y publicitarias se recomiendan a los usuarios, sea de código abierto en 7 días”. Elon Musk

X será de código abierto a partir del sábado 17 de diciembre

El nuevo algoritmo de código abierto permitirá a X determinar qué publicaciones orgánicas y publicitarias se recomiendan a los usuarias, según dio a conocer Elon Musk el pasado 10 de enero.

Es decir, a partir del sábado 17 de enero, se incluirán notas completas para desarrolladores con la intención de ayudarles a comprender qué cambió cada cuatro semanas.

En este sentido, el primer cambio con notas a los desarrolladores se debería manifestar el próximo sábado 14 de febrero, aunque no se ha aclarado de qué manera se hará.

Esta medida llega tras una serie de polémicas alrededor de X, incluyendo la generación de imágenes explícitas con la inteligencia artificial (IA) de Grok a petición de los usuarios, entre ellas, fotos explícitas de menores de edad.

¿Una medida desesperada de Elon Musk?

Elon Musk tomó la decisión de hacer público su nuevo algoritmo para dar más transparencia a la red social luego de que la Unión Europea (UE) ordenara a la plataforma conservar toda la documentación hasta final del año.

Esta no es la primera vez que el magnate trata de hacer público el código abierto de X, ya que en 2023, meses después de asumir el mando de la plataforma, publicó el código del ‘feed’ de ‘Para ti’ en el portal GitHub.

Sin embargo, el código publicado no fue muy revelador, aunque se decubrió que los ‘tuits’ de Musk tenían una categoría propia, junto a republicanos, demócratas y “usuarios avanzados“.

Tras ello, los ingenieros de la plataforma defendieron que era para “rastrear estadísticas”, aunque posteriormente eliminaron esa sección del código, según recordó la agencia Europa Press.

¿Qué significa este cambio para los usuarios de X?

Que un software sea de código abierto significa que su código fuente no es un secreto. A diferencia del software cerrado, donde el código es propiedad exclusiva de una empresa, el código abierto está a disposición de todo el mundo, según la EAE Business School Barcelona.

“Esto no significa que no existan reglas. El uso, la modificación y la distribución del código están regulados por una licencia específica. Estas licencias garantizan que el software permanezca abierto y colaborativo. EAE

El propósito principal del código abierto es fomentar la colaboración, la transparencia y la innovación rápida, según la institución española.

Al permitir que una comunidad global de desarrolladores pueda revisar y contribuir al código, se acelera la detección de errores, se mejora la seguridad y se impulsa la creación de nuevas funcionalidades.

¿Cuáles son las ventajas del código abierto?

EAE Business School Barcelona aseguró que adoptar software de código abierto ofrece una serie de beneficios estratégicos tanto para los usuarios como para las empresas:

Transparencia y seguridad: al ser el código visible para todos, una gran comunidad de desarrolladores y expertos en seguridad puede revisarlo. Esto permite detectar y corregir vulnerabilidades de forma mucho más rápida.

al ser el código visible para todos, una gran comunidad de desarrolladores y expertos en seguridad puede revisarlo. Esto permite detectar y corregir vulnerabilidades de forma mucho más rápida. Flexibilidad y personalización : los usuarios tienen la libertad de modificar el software para adaptarlo a sus necesidades específicas, integrarlo con otros sistemas o añadir nuevas funcionalidades sin depender de un proveedor.

: los usuarios tienen la libertad de modificar el software para adaptarlo a sus necesidades específicas, integrarlo con otros sistemas o añadir nuevas funcionalidades sin depender de un proveedor. Reducción de costes: aunque no todo el software de código abierto es gratuito, la mayoría de las licencias no tienen coste.

aunque no todo el software de código abierto es gratuito, la mayoría de las licencias no tienen coste. Calidad y colaboración: el modelo de desarrollo colaborativo reúne a miles de mentes de todo el mundo que trabajan para mejorar el software, lo que se traduce en productos de alta calidad y muy robustos.

el modelo de desarrollo colaborativo reúne a miles de mentes de todo el mundo que trabajan para mejorar el software, lo que se traduce en productos de alta calidad y muy robustos. Independencia del proveedor: utilizar código abierto evita el “vendor lock-in”, es decir, la dependencia de un único proveedor de software.

Fuente: EAE Business School Barcelona

