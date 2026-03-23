Muere Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, a los 43 años tras luchar contra el cáncer

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¿Quién fue Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans? | Foto: IA

Leonid Radvinsky, dueño de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, falleció a los 43 años tras librar una batalla contra el cáncer, según confirmó un portavoz de la propia compañía a la revista Variety este lunes 23 de marzo.

“Lamentamos profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky“, declaró un portavoz de OnlyFans a la publicación estadounidense, la cual también rescató que su familia solicitó privacidad en estos momentos difíciles.

¿De qué murió Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans?

“Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado privacidad en estos momentos difíciles”, según señaló OnlyFans a Variety este lunes.

Hasta el momento, no se han dado mayores detalles sobre el tipo de cáncer contra el que batalló Radvinsky en los últimos meses de su vida.

¿Quién fue Leonid Radvinsky?

Leonid Radvinsky fue propietario de OnlyFans, la plataforma de vídeo y redes sociales británica popular entre creadores de contenido online, especialmente artistas para adultos, de acuerdo con la revista Forbes.

Nacido en Odesa, Ucrania, Radvinsky también es conocido por fundar Cybertania, una empresa de referencia de sitios web pornográficos, mientras estudiaba en la Universidad Northwestern, Estados Unidos (EE.UU).

En 2018, adquirió una participación Fenix International Limited, empresa detrás de OnlyFans.

La empresa registró ingresos de 1.400 millones de dólares en 2024, con un gasto récord de 7 mil 200 millones de dólares por parte de los usuarios en la plataforma. Radvinsky se pagó a sí mismo mil 800 millones de dólares en dividendos entre 2021 y principios de 2025.

Forbes destacó que la fortuna de Leonid Radvinsky ascendía a los 4.7 mil millones de dólares, colocándolo como la persona número 874 más rica del mundo hasta antes de su fallecimiento.

Una figura reservada, se conocía poco del propietario de Only Fans

Tal como lo retomó la cadena británica BBC en 2023, se conocía poca información de Leonid Radvinsky, pues durante su vida prefirió mantener su vida personal en privado y tomó la decisión de ofrecer pocas entrevistas.

Sin embargo, el medio europeo encontró que, en su perfil de LinkedIn, se definía como inversor de capital riesgo, filántropo y emprendedor tecnológico con un especial interés en las plataformas emergentes de redes sociales.

Cerca del final de su vida, Radvinsky afirmó dedicar una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero a causas sin ánimo de lucro, como organizaciones benéficas y proyectos tecnológicos, incluyendo a la guerra en Ucrania, según BBC.

¿Qué es OnlyFans?

OnlyFans se describe a sí misma como una plataforma de suscripción para mayores de 18 años que permite a sus creadores monetizar su contenido y desarrollar conexiones con sus fans.

“Ofrecemos una plataforma inclusiva y acogedora para una amplia gama de creadores de contenido“, señala en su portal oficial.

A raíz de la muerte de Leonid Radvinsky, Variety destacó que algunas de las creadoras más destacadas de OnlyFans son Cardi B, Bella Thorne, Iggy Azalea, Bhad Bhabie y Mia Khalifa.

Cabe destacar que la compañía también lanzó una iniciativa para reclutar creadores de contenido no pornográfico y, en 2021, presentó OFTV, un servicio de streaming gratuito y apto para todos los públicos con contenido original.

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