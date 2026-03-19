Fenómeno de Kukulcán en Chichén Itzá: por qué aparece la serpiente durante el equinoccio

GENERANDO AUDIO...

Un espectáculo que sólo ocurre con el equinoccio Foto: Cuartoscuro

Con la llegada del equinoccio de primavera, miles de personas se reúnen en Chichén Itzá para presenciar uno de los espectáculos arqueológicos más impresionantes de México, el descenso de la serpiente en la pirámide de Kukulcán.

Este fenómeno es considerado una “hierofanía”, es decir, la manifestación de lo sagrado en el mundo terrenal, resultado de la precisión astronómica de la civilización maya, según National Geographic.

¿Por qué se ve una serpiente en la pirámide de Kukulcán durante el equinoccio?

@samuelvm88 Cómo cada equinoccio, la Serpiente Emplumada desciende desde el plano celestial hacia el Inframundo. La pirámide de el Castillo proyecta siete triángulos sucesivos en un juego de luces y sombras producto de la complicidad del Sol y los vértices de los diferentes niveles de la estructura. Un cálculo tan preciso de convergencia entre arquitectura y movimientos celestes que sigue sorprendiendo hasta muestros días. #equinocciochichenitza #equinocciodeprimavera #chichenitzá #kukulkan ♬ sonido original – Luis López

Debido a que en la cultura maya, Kukulcán (“Serpiente Emplumada” en español) era una deidad asociada con el viento, el agua, el cielo y la sabiduría, fue incorporada en los rituales y monumentos de esta civilización. Por ello, los mayas diseñaron la pirámide que lleva su nombre para que, durante el equinoccio, su sombra se proyectara de manera simbólica.

Durante este fenómeno, mientras el sol desciende, se forman siete triángulos de luz y sombra a lo largo de aproximadamente 45 minutos, creando una ilusión óptica que hace parecer que una serpiente baja por la escalinata. Para los mayas, el equinoccio era un momento especial, ya que el día y la noche tienen la misma duración, por lo que este efecto sólo ocurre dos veces al año, reforzando su significado astronómico y ceremonial.

De acuerdo con National Geographic, este fenómeno no es casualidad, sino el resultado de avanzados conocimientos astronómicos de los mayas.

El templo de Kukulkán, conocido de igual forma como “El Castillo”, también es una representación del calendario maya. La pirámide cuenta con cuatro escalinatas de 91 peldaños cada una; al sumarlas y añadir la plataforma superior, el resultado es 365, el mismo número de días del año.

¿Cuándo aparecerá la serpiente de Chichen Itzá este años?

El fenómeno está previsto que suceda durante el equinoccio de primavera, que este año tendrá lugar mañana,viernes 20 de marzo. Cabe destacar que Chichén Itzá fue una de las ciudades más importantes de la civilización maya y hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.